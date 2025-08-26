COFE y Gobierno firmaron acuerdo que modifica régimen de licencias médicas

El Poder Ejecutivo y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) firmaron un acuerdo por el régimen de certificaciones médicas para el sector público. El referido acuerdo establece, entre otros puntos, en el caso de las enfermedades vinculadas a la salud mental una cobertura del 100%.
La administración de Luis Lacalle Pou dispuso que funcionarios públicos dispongan de nueve días de licencia al año no acumulables por enfermedades y que, a partir del décimo día, cobren un 75% del salario. El acuerdo firmado este martes supone el fin de esta normativa.
Ahora se establecen 12 días de licencia médica con 100% de pago y excepciones con cobertura total, según a Caras y Caretas el presidente de COFE, Martín Pereira. En el caso de las enfermedades vinculadas a la salud mental, las licencias por adopciones y todo lo relacionado como el embarazo y la paternidad tendrá una cobertura del 100%.
Pereira sostuvo que para los trabajadores la salud mental es una prioridad por lo que valoran como un "positivo avance" las normas incluidas en el acuerdo.
Acuerdo previo
Meses atrás COFE y el gobierno de Yamandú Orsi firmaron un acuerdo para negociar por 60 días el nuevo régimen de licencias médicas. Durante ese lapso, ambas partes decidieron que la normativa se dejara de aplicar.
Desde un primer momento COFE rechazó la norma impuesta `por Lacalle Pou y su gobierno e incluso recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Igualmente el acuerdo firmado contiene una dificultad y es que Lacalle Pou estableció por ley que son nueve días de licencia por trabajador, llevarlo a 12 implicaría la intervención del Parlamento. Por el contrario, no sucede lo mismo con enfermedades exoneradas del descuento, ya que esto se hizo por decreto reglamentario.