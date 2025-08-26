COFE y Gobierno firmaron acuerdo que modifica régimen de licencias médicas

Pereira sostuvo que para los trabajadores la salud mental es una prioridad por lo que valoran como un "positivo avance" las normas incluidas en el acuerdo.

Acuerdo previo

Meses atrás COFE y el gobierno de Yamandú Orsi firmaron un acuerdo para negociar por 60 días el nuevo régimen de licencias médicas. Durante ese lapso, ambas partes decidieron que la normativa se dejara de aplicar.

Desde un primer momento COFE rechazó la norma impuesta `por Lacalle Pou y su gobierno e incluso recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Igualmente el acuerdo firmado contiene una dificultad y es que Lacalle Pou estableció por ley que son nueve días de licencia por trabajador, llevarlo a 12 implicaría la intervención del Parlamento. Por el contrario, no sucede lo mismo con enfermedades exoneradas del descuento, ya que esto se hizo por decreto reglamentario.