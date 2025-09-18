El diputado colorado, Felipe Schipani, informó que desde su partido plantearán que se convoque a la secretaria de Derechos Humanos al Parlamento, Collette Spinetti, luego de que sector del Frente Amplio la desvinculara por “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.
Denuncias
Colorados plantean convocar a Collette Spinetti al Parlamento
El diputado Felipe Schipani lo planteará posiblemente este jueves en la bancada colorada, para luego hacer el planteo formal en la comisión.