Colorados plantean convocar a Collette Spinetti al Parlamento

Convocatoria

El diputado colorado Felipe Schipani aseguró que el llamado “es básicamente por lo denunciado por el sector PAIS, donde habla de que a ella se la desvincula por cuestiones vinculadas a gastos excesivos, contrataciones”. Agregó que se trata de un tema de “administración de los recursos de la secretaría” y, por lo tanto, entienden pertinente convocar a la jerarca.

Spinetti, a diferencia de los ministros, no está obligada a acudir al Parlamento cuando se la cita, porque la secretaría que dirige depende de Presidencia de la República. De todos modos, Schipani apuntó que “es de estilo que cuando se invita a un jerarca, concurre, tiene que haber una razón muy fundada para que eso no ocurra”.