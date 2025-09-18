Hacete socio para acceder a este contenido

Política Collette Spinetti | Schipani |

Denuncias

Colorados plantean convocar a Collette Spinetti al Parlamento

El diputado Felipe Schipani lo planteará posiblemente este jueves en la bancada colorada, para luego hacer el planteo formal en la comisión.

Colorados plantean citar al Parlamento a Collette Spinetti.

 Foto: Presidencia
"A raíz de la información que ha trascendido sobre cuestionamiento a la gestión de Collette Spinetti, vamos a plantear en la bancada del Partido Colorado que se convoque con urgencia a la Secretaria de Derechos Humanos al Parlamento, para que brinde explicaciones. Son muy graves las consideraciones que hace su sector político, que derivaron en su expulsión. Se habla de gastos y contrataciones inapropiadas", comunicó Schipani.

El sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Collette”, e indicó en un comunicado que “no propuso” la designación de la jerarca en su cargo y que “no representa” al grupo.

Convocatoria

El diputado colorado Felipe Schipani aseguró que el llamado “es básicamente por lo denunciado por el sector PAIS, donde habla de que a ella se la desvincula por cuestiones vinculadas a gastos excesivos, contrataciones”. Agregó que se trata de un tema de “administración de los recursos de la secretaría” y, por lo tanto, entienden pertinente convocar a la jerarca.

Spinetti, a diferencia de los ministros, no está obligada a acudir al Parlamento cuando se la cita, porque la secretaría que dirige depende de Presidencia de la República. De todos modos, Schipani apuntó que “es de estilo que cuando se invita a un jerarca, concurre, tiene que haber una razón muy fundada para que eso no ocurra”.

