Colonización ratificó la compra de la estancia María Dolores en Florida

Sin embargo, el tema continuará en el ámbito político. El Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que interpelarán al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, al considerar que se trata de una compra inconveniente para el Estado.

Compromiso adquirido

A través de un comunicado, el INC sostuvo que la ratificación de la compra forma parte de “un compromiso adquirido con la opinión pública, las gremiales agropecuarias, la producción familiar y las nuevas generaciones de productores del país” en cuanto a desarrollar en este período de gobierno “una política pública de acceso a la tierra con fines de desarrollo rural y crecimiento económico”.

El INC destacó que la resolución aprobada el miércoles, “quizá demorada en exceso”, tiene “la fortaleza de la máxima transparencia legal y de procedimiento”, así como “el gran apoyo de gremiales lecheras, del gobierno departamental de Florida y claramente del Poder Ejecutivo en su conjunto, en particular del presidente de la República”.

Además de reiterar el gasto, el directorio del INC remitió una serie de informes jurídicos externos y un documento elaborado por la “sala ampliada” de abogados del instituto para responder a las observaciones del TC.