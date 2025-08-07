Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Manos a la obra

Colonización ratificó la compra de la estancia María Dolores en Florida

El directorio resolvió levantar los reparos jurídicos y confirmar la adquisición del campo por una mayoría de cuatro votos a uno.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) ratificó en las últimas horas la compra de la Estancia María Dolores, un predio de 4.400 hectáreas ubicado en el departamento de Florida. La operación, por un valor de 32 millones de dólares, había sido observada por el Tribunal de Cuentas por aspectos jurídicos y cuestionada por sectores de la oposición.

Esto fue aprobado por una mayoría de cuatro votos en el directorio; únicamente se manifestó en contra el representante de la oposición, Luca Manassi (Partido Colorado).

Según informó el INC, el directorio resolvió levantar los reparos jurídicos y confirmar la adquisición del campo, una de las más grandes realizadas por el organismo en los últimos años.

Sin embargo, el tema continuará en el ámbito político. El Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que interpelarán al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, al considerar que se trata de una compra inconveniente para el Estado.

Compromiso adquirido

A través de un comunicado, el INC sostuvo que la ratificación de la compra forma parte de “un compromiso adquirido con la opinión pública, las gremiales agropecuarias, la producción familiar y las nuevas generaciones de productores del país” en cuanto a desarrollar en este período de gobierno “una política pública de acceso a la tierra con fines de desarrollo rural y crecimiento económico”.

El INC destacó que la resolución aprobada el miércoles, “quizá demorada en exceso”, tiene “la fortaleza de la máxima transparencia legal y de procedimiento”, así como “el gran apoyo de gremiales lecheras, del gobierno departamental de Florida y claramente del Poder Ejecutivo en su conjunto, en particular del presidente de la República”.

Además de reiterar el gasto, el directorio del INC remitió una serie de informes jurídicos externos y un documento elaborado por la “sala ampliada” de abogados del instituto para responder a las observaciones del TC.

Dejá tu comentario

Te puede interesar