Colorados votarán ley de Lavado de Activos pero pusieron condiciones

El acuerdo se dio luego del pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, exhortara a las bancadas de todos los partidos a "acelerar el tratamiento de la ley de lavado emitida hace ya un tiempo por Presidencia, y que se de la discusión profunda". El pedido del mandatario se dio tras el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo y por el que se investiga a la banda de delincuentes conocida como Los Albín.

Silva confirmó que los colorados acordaron acompañar la iniciativa junto a legisladores oficialistas.

Finalmente, el Frente Amplio aceptó el planteo de la bancada del Partido Colorado de postergar la votación del proyecto que introduce cambios a la ley de lavados de activos.

Las condiciones del PC

La condición planteada por el Partido Colorado fue que el proyecto sea discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, pero sin una aprobación inmediata.

Según explicó Silva, al “luchar” contra el narcotráfico y el lavado de activos “no podés generar una ley que pueda traer problemas”. En ese marco, los colorados se comprometieron a que la iniciativa llegue a la Cámara de Representantes antes de fin de año.

El legislador agregó que lo que debe considerarse realmente “urgente” es dar con los responsables del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, algo que no se resolverá aprobando esta ley. “Vamos a trabajar duro para aprobar esto y seguir avanzando”, concluyó.