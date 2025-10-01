Colorados votarán ley de Lavado de Activos pero pusieron condiciones

En la tarde de este lunes, el presidente Yamandú Orsi recibió en la Torre Ejecutiva a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes coincidieron en la necesidad de respaldar la gestión de la fiscal de Corte, en particular en las investigaciones que lideró contra el narcotráfico.
Una vez finalizada la reunión, el ministro del Interior Carlos Negro habló con la prensa y defendió el pedido de celeridad del presidente Orsi al tratamiento de la ley de lavado de activos. "La persecución del lavado de activos está en la base de cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico, porque esto es por plata. Los narcotraficantes se estimulan y viven detrás de la plata. Si no tenemos herramientas para hacer el seguimiento de la ruta del dinero, difícilmente podamos combatir eficazmente a los grupos organizados", sostuvo.
El pedido del presidente tuvo diferentes instancias en la oposición, pero finalmente este martes el Partido Colorado alcanzó un acuerdo con la bancada de senadores del Frente Amplio para votar en conjunto el proyecto de ley de Lavado de Activos enviado por el Ejecutivo, aunque con la condición de que el proceso legislativo se realice en un plazo “prudente” y sin que salga de forma “apurada”, aseguró en rueda de prensa el legislador colorado Robert Silva.
El acuerdo se dio luego del pedido del presidente de la República, Yamandú Orsi, exhortara a las bancadas de todos los partidos a "acelerar el tratamiento de la ley de lavado emitida hace ya un tiempo por Presidencia, y que se de la discusión profunda". El pedido del mandatario se dio tras el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo y por el que se investiga a la banda de delincuentes conocida como Los Albín.
Silva confirmó que los colorados acordaron acompañar la iniciativa junto a legisladores oficialistas.
Finalmente, el Frente Amplio aceptó el planteo de la bancada del Partido Colorado de postergar la votación del proyecto que introduce cambios a la ley de lavados de activos.
Las condiciones del PC
La condición planteada por el Partido Colorado fue que el proyecto sea discutido en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, pero sin una aprobación inmediata.
Según explicó Silva, al “luchar” contra el narcotráfico y el lavado de activos “no podés generar una ley que pueda traer problemas”. En ese marco, los colorados se comprometieron a que la iniciativa llegue a la Cámara de Representantes antes de fin de año.
El legislador agregó que lo que debe considerarse realmente “urgente” es dar con los responsables del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, algo que no se resolverá aprobando esta ley. “Vamos a trabajar duro para aprobar esto y seguir avanzando”, concluyó.