FA votará este miércoles modificaciones a la Ley de Lavado de Activos

“La ley integral de lavado de activos de 2018 es muy buena, pero hemos tenido algunos retrocesos desde entonces”, dijo Caggiani. Entre estas modificaciones, citó las introducidas en la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Bajar el monto

Recordó el aumento del monto máximo para hacer negocios y transacciones en efectivo, que subió a U$S 140.000, y que ahora se busca reducir a 40.000.

“Nos falta bastante para avanzar en el combate al lavado de activos. En los últimos años solo hubo ocho imputados por estos temas”, agregó. Y en este sentido destacó que los cambios propuestos establecen “más controles” y la creación de “delitos precedentes” al lavado de activos.

“Es una señal del sistema político más allá de que pueda haber propuestas para modificar que se van a tratar en sala”, sentenció.

Bianchi y el lavado

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi cuestionó al Frente Amplio por anunciar que resolvió votar este miércoles de manera urgente el proyecto. Sostuvo que se trata de "una pantalla”, “una cortina de humo” tras el atentado.

“Pretenden hacerle creer a la gente que con las modificaciones que se hacen a la ley actual de lavado de activos, de la cual soy corredactora, o sea que sé de lo que hablo, se va a frenar el narcotráfico. De ninguna manera, eso es una pantalla para fundamentalmente perseguir a los ciudadanos honestos y levantar el secreto bancario, ir por las libertades individuales en lo que refiere a materia financiera, que no es solamente financiera, es nuestra vida”, dijo Bianchi en rueda de prensa.

En respuesta, Caggiani indicó que "este es un gobierno serio, un proyecto de ley que se analizó por un conjunto de instituciones importantes. Son recomendaciones internacionales. En el 2023, Uruguay tuvo un informe importante y cambió de estatus: dejamos de ser un país de tránsito (de drogas) a ser un país de acopio. En Uruguay caen narcotraficantes y cargamentos, pero nos cuesta llegar al dinero. Tenemos que seguir la trazabilidad del negocio (de las drogas) a través del dinero”.

“Lo que hay acá es una urgencia muy importante. Orsi le pidió a las autoridades partidarias la aprobación de esta ley lo antes posible. Estos temas van en serio. Lo que debemos perseguir es el negocio y el dinero (de los narcos)”, finalizó.