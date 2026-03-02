Comienzan las clases y la Intendencia implementa estrategia integral de movilidad escolar

Gestión de tiempos: Implementación de horarios diferenciales para el ingreso y salida del alumnado.

Optimización del espacio: Ampliación de zonas de reserva para vehículos particulares en horas pico y rediseño de la señalización y flechamiento de calles.

Rutas alternativas: Fomento del uso de calles secundarias con menor flujo de tránsito para el ascenso y descenso de escolares.

Presencia en territorio: Inspectores de tránsito realizarán recorridas periódicas, priorizando aquellos circuitos donde coexisten varios centros educativos en zonas de alta densidad vehicular.

Un modelo de construcción colectiva

La Intendencia subraya que la mejora de la movilidad requiere del compromiso de las instituciones y la ciudadanía. En este sentido, la comuna mantiene abierta una vía de comunicación directa para recibir consultas y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected].

"Mejorar la convivencia entre cada barrio y cada comunidad educativa requiere de la colaboración de todos", señalaron desde el Departamento de Movilidad.

Guía de Convivencia: Recomendaciones para el inicio de clases

Para asegurar un entorno escolar seguro, la Intendencia recuerda las pautas fundamentales para quienes transitan por estas zonas:

Para traslados particulares:

Cero Doble Fila: No estacionar ni detenerse en doble fila bajo ninguna circunstancia.

Respeto al Transporte Escolar: Mantener libres los espacios exclusivos para el transporte escolar.

Uso de Calles Aledañas: Si es necesario descender del vehículo, buscar estacionamiento habilitado en calles cercanas para evitar obstruir la puerta del centro.

Seguridad Peatonal: Cruzar siempre por semáforos, cebras o esquinas, y nunca estacionar sobre veredas o ciclovías.

Para conductores en general:

Evitar Zonas Escolares: En lo posible, evitar transitar por entornos educativos en los horarios pico: 08:00 a 09:00 y 16:00 a 17:30 .

Velocidad Reducida: Disminuir la velocidad y ceder siempre el paso a los peatones.

