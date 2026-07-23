Comienzan las obras en el nuevo Centro de Salud de Ciudad de la Costa

El Centro de Salud de Ciudad de la Costa

La intervención permitirá ampliar la superficie del centro de 2.000 a 3.000 metros cuadrados dentro del predio cedido por la Intendencia de Canelones. Con una primera etapa de obras proyectada para finalizar en ocho meses, los trabajos incluyen la construcción de 14 consultorios nuevos, la independencia de las puertas de emergencia para niños y adultos, la mejora del servicio de radiología y la incorporación directa de la policlínica de salud mental, que hasta ahora funcionaba fuera del predio. Asimismo, se integrarán salones multiuso para reforzar la atención comunitaria en una red asistencial que actualmente recibe a 70.000 usuarios al año y atiende unas 40.000 emergencias anuales.