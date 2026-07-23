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Política Ciudad de la Costa |

Inversión millonaria

Comienzan las obras en el nuevo Centro de Salud de Ciudad de la Costa

Las obras comienzan este jueves 23 en el marco del programa "Puente a Puente", que busca descentralizar y fortalecer la salud pública en Canelones.

Centro de Salud de Ciudad de la Costa

Centro de Salud de Ciudad de la Costa
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Con una inversión estimada de entre 5 y 6 millones de dólares, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) da inicio a las obras de reforma integral y ampliación del Centro de Salud de Ciudad de la Costa. Ubicado en el kilómetro 22,200 de la avenida Giannattasio, este emblemático espacio sanitario pasa por un proceso de transformación edilicia y operativa para dar respuesta a una comunidad en constante crecimiento demográfico.

El Centro de Salud de Ciudad de la Costa

La intervención permitirá ampliar la superficie del centro de 2.000 a 3.000 metros cuadrados dentro del predio cedido por la Intendencia de Canelones. Con una primera etapa de obras proyectada para finalizar en ocho meses, los trabajos incluyen la construcción de 14 consultorios nuevos, la independencia de las puertas de emergencia para niños y adultos, la mejora del servicio de radiología y la incorporación directa de la policlínica de salud mental, que hasta ahora funcionaba fuera del predio. Asimismo, se integrarán salones multiuso para reforzar la atención comunitaria en una red asistencial que actualmente recibe a 70.000 usuarios al año y atiende unas 40.000 emergencias anuales.

Esta obra marca el comienzo de una nueva fase de fortalecimiento de la salud pública canaria dentro del programa integral "Puente a Puente", una iniciativa de ASSE que abarca el territorio comprendido entre el arroyo Carrasco y el arroyo Solís Grande. El plan busca descentralizar la atención en la Costa de Oro mediante un shock de infraestructura y logística cuyo eje central será la construcción del futuro Hospital de la Costa en Atlántida, complementado con una sólida mejora en el primer nivel de atención.

Durante la presentación del proyecto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó la importancia de adaptar los servicios públicos al crecimiento urbano, remarcando que invertir en infraestructura, telemedicina y digitalización busca resolver los problemas de salud cerca del hogar de los usuarios y evitar traslados innecesarios. Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, enfatizó el compromiso del organismo con la concreción inmediata de las obras para reducir inequidades territoriales y garantizar una red pública de mayor calidad en toda la región.

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