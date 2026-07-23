Con una inversión estimada de entre 5 y 6 millones de dólares, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) da inicio a las obras de reforma integral y ampliación del Centro de Salud de Ciudad de la Costa. Ubicado en el kilómetro 22,200 de la avenida Giannattasio, este emblemático espacio sanitario pasa por un proceso de transformación edilicia y operativa para dar respuesta a una comunidad en constante crecimiento demográfico.
Inversión millonaria
Comienzan las obras en el nuevo Centro de Salud de Ciudad de la Costa
Las obras comienzan este jueves 23 en el marco del programa "Puente a Puente", que busca descentralizar y fortalecer la salud pública en Canelones.