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Sociedad Blindados | Carlos Negro |

en zonas peligrosas

Comienza este viernes el patrullaje policial con los blindados cedidos por el Ejército

Los blindados serán conducidos por personal policial debidamente capacitado para esas tareas en una unidad militar.

Los blindados Cóndor salen el viernes a las calles.

Los blindados Cóndor salen el viernes a las calles.

 Ministerio del Interior
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Este viernes comenzará el patrullaje con los vehículos blindados Cóndor del Ejército en los barrios con mayores niveles de violencia, anunció el ministro del Interior, Carlos Negro. Se trata de vehículos cedidos por el Ministerio de Defensa (MDN) a Interior en calidad de préstamo y serán conducidos por funcionarios policiales.

Negro informó en conferencia de prensa que mantuvo una reunión con las autoridades de la Policía, para "diseñar una redistribución de recursos tanto materiales como humanos, para abordar la problemática de la violencia en las zonas más comprometidas" de la capital.

Destacó que en ese redireccionamiento de recursos humanos y materiales se contempla la utilización de los vehículos blindados, cedidos a préstamo por el Ejército, los que comenzarán a operar en los patrullajes "a partir del viernes próximo".

Blindados acondicionados

Se trata de vehículos que fueron acondicionados para realizar patrullajes policiales en zonas con altos niveles de violencia en la capital, agregó el ministro.

"Los cambios son operativos, son vehículos que están hechos para otro fin, para Defensa, para el Ejército, que son ahora puestos a disposición de la Policía", indicó. Y agregó: Lo cual amerita no solamente cambios en la carrocería, algunos cambios de carrocería, sino también de propia identificación.

Entre los cambios destacó el ploteo para identificarlos como vehículos policiales, a efectos de que "la población sepa que son vehículos que están abocados al patrullaje".

Funcionarios capacitados

Para operar estos vehículos, varios funcionarios policiales recibieron capacitación en el Batallón de Infantería Motorizado 15, de Florida.

“Pensamos que se ha volcado todo el saber de esta unidad y el resultado sin duda va a ser positivo”, dijo el general Pablo González, jefe de la División de Ejército II, a la que pertenece el Batallón 15.

“Ha sido exigente, han tenido conducción diurna, nocturna, en escenarios complejos, tratando de prepararlos de la mejor manera posible para lo que van a tener que enfrentar en otros ambientes”, remarcó.

Además, subrayó que mientras dure el préstamo, los vehículos son “como si fueran del Ministerio del Interior” y descartó la militarización.

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