Comienza este viernes el patrullaje policial con los blindados cedidos por el Ejército

Blindados acondicionados

Se trata de vehículos que fueron acondicionados para realizar patrullajes policiales en zonas con altos niveles de violencia en la capital, agregó el ministro.

"Los cambios son operativos, son vehículos que están hechos para otro fin, para Defensa, para el Ejército, que son ahora puestos a disposición de la Policía", indicó. Y agregó: Lo cual amerita no solamente cambios en la carrocería, algunos cambios de carrocería, sino también de propia identificación.

Entre los cambios destacó el ploteo para identificarlos como vehículos policiales, a efectos de que "la población sepa que son vehículos que están abocados al patrullaje".

Funcionarios capacitados

Para operar estos vehículos, varios funcionarios policiales recibieron capacitación en el Batallón de Infantería Motorizado 15, de Florida.

“Pensamos que se ha volcado todo el saber de esta unidad y el resultado sin duda va a ser positivo”, dijo el general Pablo González, jefe de la División de Ejército II, a la que pertenece el Batallón 15.

“Ha sido exigente, han tenido conducción diurna, nocturna, en escenarios complejos, tratando de prepararlos de la mejor manera posible para lo que van a tener que enfrentar en otros ambientes”, remarcó.

Además, subrayó que mientras dure el préstamo, los vehículos son “como si fueran del Ministerio del Interior” y descartó la militarización.