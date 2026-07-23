Cruce entre colorados por homicidios: entre "ocultamiento" y "hacer el ridículo"

El lunes se dio a conocer que hubo un aumento de 195 homicidios en este primer semestre de 2026 con respecto al mismo período de 2025, es decir que hubo un incremento de 6,6%. Además, para los primeros semestres, es la cifra más alta desde 2015, dado que en ese año hubo 155 asesinatos.

"Oculta, recorta y acomoda"

Para Bordaberry la información con la que cuenta el director de la AECA “la oculta, la recorta, la acomoda”. “Esto no es un exceso de un día: es un patrón que se repite”, agregó.

Además, el dirigente del Partido Colorado afirmó que Sanjurjo reconoció que “hay información como por ejemplo las tipologías de los homicidio que no da ‘para que nadie saque conclusiones equivocadas’”.

En ese sentido, el senador opinó que este accionar del jerarca “no es transparencia, es tutela y ocultamiento”.

“Sanjurjo viene errando hace rato con los datos que da: dijo que los homicidios vinculados al narcotráfico eran el 6% en 2025, después el 31% en 2026, cuando la cifra es 57%. Números que no cierran entre sí”, escribió.

Por otro lado, el legislador analizó que el jerarca “elige arbitrariamente” con qué período comparar los datos de la actualidad. “Usa 2018, el año de mayor cantidad de homicidios de la serie, para que cualquier porcentaje de aumento actual luzca más chico de lo que es”, agregó. Sobre esto, señaló que es una manera de “esconder la tendencia real”.

“La AECA debe pasar al INE [Instituto Nacional de Estadística], tal como se dispuso en el gobierno pasado y como figura en el propio programa de gobierno del Frente Amplio”, afirmó.

La respuesta de Sanjurjo

Ante esto, Sanjurjo respondió citando el tweet: “Pedro, estás equivocado. Tenés mi número y podés responder a mis mensajes. No es necesario el show ni que hagamos el ridículo”.

1/ El director de la AECA, Sanjurjo, viene manejando la información que está obligado a brindar. La oculta, la recorta, la acomoda. Y esto no es un exceso de un día: es un patrón que se repite. — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 22, 2026