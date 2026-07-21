Luego de que tres instituciones decidieron abandonar el torneo, una que no aceptara jugar y otros tres clubes que ingresaron cómo reemplazo, la Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur fijó los detalles de lo que será la primera fecha del torneo Clausura.
un partido aplazado
Mesa Ejecutiva de Primera Amateur fijó la fecha del Clausura con tres clubes de baja
Rocha, Parque del Plata y Los Gorriones por temas económicos decidieron bajarse de la Primera Amateur. Los Halcones, Durazno y Salto ocuparán esos lugares.