Mesa Ejecutiva de Primera Amateur fijó la fecha del Clausura con tres clubes de baja

Si bien Rocha, Parque del Plata y Los Gorriones se habían ganado un lugar en la última fase del torneo, por temas económicos decidieron bajarse de la disputa del mismo. Por este motivo, Los Halcones, Durazno y Salto (ubicados de manera subsiguiente en la tabla) ocuparán esos lugares. Frontera Rivera, que era quien seguía en la tabla a Rocha, declinó la invitación a jugar el torneo, por lo que Los Halcones se quedaron con ese cupo.