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Deportes Primera Amateur | Mesa Ejecutiva | Clausura

un partido aplazado

Mesa Ejecutiva de Primera Amateur fijó la fecha del Clausura con tres clubes de baja

Rocha, Parque del Plata y Los Gorriones por temas económicos decidieron bajarse de la Primera Amateur. Los Halcones, Durazno y Salto ocuparán esos lugares.

Se fijó la primera fecha del Clausura de la Primera Amateur.

Se fijó la primera fecha del Clausura de la Primera Amateur.

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Luego de que tres instituciones decidieron abandonar el torneo, una que no aceptara jugar y otros tres clubes que ingresaron cómo reemplazo, la Mesa Ejecutiva de la Primera Amateur fijó los detalles de lo que será la primera fecha del torneo Clausura.

La Mesa Ejecutiva aclaró que para esta primera fecha de la divisional, el encuentro entre Salto y Los Halcones fue postergado “debido a los daños causados en el Estadio Vispo Mari a raíz del reciente temporal”.

Si bien Rocha, Parque del Plata y Los Gorriones se habían ganado un lugar en la última fase del torneo, por temas económicos decidieron bajarse de la disputa del mismo. Por este motivo, Los Halcones, Durazno y Salto (ubicados de manera subsiguiente en la tabla) ocuparán esos lugares. Frontera Rivera, que era quien seguía en la tabla a Rocha, declinó la invitación a jugar el torneo, por lo que Los Halcones se quedaron con ese cupo.

La primera del Clausura

Sábado 25 de julio

  • 10:00 - Bella Vista vs Salus (José Nasazzi)
  • 10:00 - Deutscher vs Bella Italia (José Pedro Damiani)
  • 15:00 - Lito vs Terremoto (Parque ANCAP)
  • 16:00 - Artigas vs Huracán Buceo (Matías González)
  • 18:00 - Mar de Fondo vs Deportivo Italiano (Parque Palermo)

Domingo 26 de julio

  • 15:00 - Deportivo Colonia vs Rampla Juniors (Alberto Suppici)
  • 15:00 - Platense vs Sud América (José Pedro Damiani)

Martes 28 de julio

  • 15:00 - Durazno vs Deportivo LSM (Silvestre Octavio Landoni)

Por definir

  • Salus vs Los Halcones

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