AFAP: la decisión del gobierno que divide al Frente Amplio y molesta al Pit-Cnt

Debate por inversiones

Mientras los distintos actores de la oposición celebraron la decisión del Ejecutivo de no avanzar en el traspaso del dinero de las AFAP a una única administradora estatal, a la interna del oficialismo —en particular de parte del Parido Comunista— sí se planteó que se esperaba que la propuesta final del gobierno hubiese estado más acorde todos los cambios planteados en el Diálogo Social.

La diputada por la 1001 Tatiana Antúnez reconoció que aunque el planteo del MEF va en la dirección de mejorar el régimen de AFAP, "no va alineado al 100% con relación a lo que surgió del Diálogo Social”.

“No obstante, no se abrió un debate ni se dio una discusión. Es de público conocimiento cuál es la postura del Espacio 1001. Juntamos firmas y defendimos los contenidos de una papeleta. No sería ninguna novedad que entendiéramos que el punto referido a las AFAP no está en sintonía con lo que surge del Diálogo Social ni con lo que planteaba la papeleta en su momento. El FA es una fuerza que tiene diversidad de posiciones y, sobre esa base, también se construyen acuerdos. Sobre las recomendaciones el ministerio entendió que debe tomar algunos caminos distintos”, matizó Antúnez, quien había planteado el tema en la reunión con las autoridades del MEF.

A su vez, de cara a que el proyecto de ley ingrese finalmente al Parlamento —se estima ocurrirá a fines de agosto, una vez que termine de tratarse la Rendición de Cuentas—, en el FA ya vislumbran una potencial discusión interna en la izquierda a raíz de la incorporación realizada por el MEF respecto a la ampliación de las posibilidades de inversión de activos en el exterior, en busca de obtener una mayor rentabilidad.

Se trata de una propuesta que fue impulsada sin éxito en 2023, debido a la falta de los votos de Cabildo Abierto, y que ahora es retomada en respuesta a un viejo reclamo de las administradoras, aunque no surge del documento ni de las propuestas planteadas por el Diálogo Social.