¿Cómo impactó en la campaña la denuncia falsa contra Orsi?

Denuncia contra Orsi no movió la aguja

Las consultoras de opinión pública coinciden en que la denuncia de Romina Celeste Papasso y Paula Díaz contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi no movió lo aguja. No tuvo un impacto significativo en la simpatía o la adhesión que generaba, porque advierten que el relato inventado no resultaba creíble para la mayoría de los consultados. En el mismo sentido, es esperable que tampoco tenga un efecto electoral sustantivo que se sepa que se trató de una denuncia falsa, como admitieron ambas denunciantes, aunque los electores visualizarán al precandidato como una víctima de una campaña difamatoria, lo que podría favorecerlo.