Homicidio en la Aguada: un hombre en situación de calle fue atacado a puñaladas

A partir de los datos recabados, personal del área de Investigaciones de la Zona Operacional I montó un rastrillaje por los alrededores que permitió ubicar a los sospechosos en el cruce de Libertador y Nicaragua. Al momento de la aprehensión, ambos vestían prendas idénticas a las observadas en los registros fílmicos y presentaban manchas de sangre en el cuerpo.

Los detenidos son un hombre de 31 años —con tres antecedentes penales, el último de ellos registrado el pasado 16 de septiembre por hurto— y una mujer de 30 años, poseedora de seis antecedentes, cuyo registro más reciente data de 2023 por lesiones personales. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de Montevideo, fiscalía que trabaja para dilucidar el móvil del crimen.