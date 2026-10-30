Homicidio en la Aguada: un hombre en situación de calle fue atacado a puñaladas

Un hombre de 47 años en situación de calle fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este viernes en el barrio Aguada, en la intersección de Avenida Rondeau y Asunción. El homicidio derivó en un rápido despliegue policial que culminó con la detención de los dos presuntos responsables a pocas cuadras de la escena.
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La alerta sobre la presencia de una persona tirada en la vía pública movilizó a los primeros patrulleros hacia el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima, quien registraba antecedentes penales, yacía en el piso con abundante sangrado y ya no presentaba signos vitales.
Dos personas detenidas
El análisis inmediato de las imágenes captadas por los dispositivos de videovigilancia del Ministerio del Interior resultó determinante para reconstruir lo sucedido. Las grabaciones mostraron que el fallecido mantuvo un forcejeo a corta distancia con una pareja, quienes le propinaron múltiples cortes en la zona de la cabeza y las piernas para luego darse a la fuga.
A partir de los datos recabados, personal del área de Investigaciones de la Zona Operacional I montó un rastrillaje por los alrededores que permitió ubicar a los sospechosos en el cruce de Libertador y Nicaragua. Al momento de la aprehensión, ambos vestían prendas idénticas a las observadas en los registros fílmicos y presentaban manchas de sangre en el cuerpo.
Los detenidos son un hombre de 31 años —con tres antecedentes penales, el último de ellos registrado el pasado 16 de septiembre por hurto— y una mujer de 30 años, poseedora de seis antecedentes, cuyo registro más reciente data de 2023 por lesiones personales. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de Montevideo, fiscalía que trabaja para dilucidar el móvil del crimen.