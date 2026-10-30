Nacional con sorpresas para enfrentar a Danubio

Por otro lado, Santiago Silva se perfila para ir desde el comienzo en lugar de Luciano Boggio que llegó a la quinta amarilla y no será parte del equipo.

El probable equipo de Nacional para enfrentar a Danubio y no perder pisada en el Clausura sería con Alexis Martin en el arco; línea de tres con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo. La línea de volantes, estarán, Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Rubén Botta y Camilo Cándido, mientras que en ofensiva jugarían Tiziano Correa junto a Maximiliano Gómez.

La relevancia del encuentro para Nacional

El de este fin de semana no va ser un partido más, Nacional debe de ganar para seguir en la pelea, pese a que ya no depende de si mismo. Pero tiene un condimento más, de ganar el tricolor de visita en Jardines, sentencia a Danubio a jugar en la divisional B la temporada que viene.

Entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo se han disputado 59 partidos. Nacional visitando a Danubio ganó en 24 oportunidades, mientras que Danubio ganó 21 veces, con 14 empates.

Los últimos 2 encuentros, salieron 0 a 0. Pero la última victoria de Nacional, fue el recordado 6 a 0 en el intermedio del 2024.