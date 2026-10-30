Nacional con sorpresas para enfrentar a Danubio

Nacional va a estar visitando a Danubio el próximo domingo desde las 16:30 horas en el Estadio Jardines del Hipódromo. El choque será relevante para ambos ya que el tricolor busca seguir peleando por el Clausura mientras que el franjeado quiere seguir luchando por quedarse en la máxima categoría del fútbol uruguayo.
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Para este encuentro, Daniel Carreño no tiene definida la oncena titular y piensa en variantes. Las dudas pasan por la defensa como veníamos diciendo hace unos días. Es casi definitivo que finalmente habrá línea de tres como se viene jugando Nacional.
Pero la sorpresa podría ser la inclusión de Emiliano Ancheta en la línea de tres, acompañado por Sebastián Coates y Francisco Calvo. La otra sorpresa es la inclusión del argentino Rubén Botta en el equipo titular. Botta no estuvo en la última convocatoria frente a Liverpool y para este partido tiene grandes chances de ser titular. Entraría por Luciano González qué saldría del equipo titular.
Por otro lado, Santiago Silva se perfila para ir desde el comienzo en lugar de Luciano Boggio que llegó a la quinta amarilla y no será parte del equipo.
El probable equipo de Nacional para enfrentar a Danubio y no perder pisada en el Clausura sería con Alexis Martin en el arco; línea de tres con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo. La línea de volantes, estarán, Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Rubén Botta y Camilo Cándido, mientras que en ofensiva jugarían Tiziano Correa junto a Maximiliano Gómez.
La relevancia del encuentro para Nacional
El de este fin de semana no va ser un partido más, Nacional debe de ganar para seguir en la pelea, pese a que ya no depende de si mismo. Pero tiene un condimento más, de ganar el tricolor de visita en Jardines, sentencia a Danubio a jugar en la divisional B la temporada que viene.
Entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo se han disputado 59 partidos. Nacional visitando a Danubio ganó en 24 oportunidades, mientras que Danubio ganó 21 veces, con 14 empates.
Los últimos 2 encuentros, salieron 0 a 0. Pero la última victoria de Nacional, fue el recordado 6 a 0 en el intermedio del 2024.