Mides presentó Plan Nacional de Envejecimiento 2026-2030

Por la autonomía

“Hay muchos uruguayos atravesando esta etapa de la vida, y garantizar derechos y condiciones para que se pueda vivir en dignidad en todos los momentos es un desvelo de cualquier gobierno o institución pública que mire a la sociedad desde una perspectiva que tenga como componente central los cuidados”, subrayó.

A su entender, no es posible pensar en una sociedad justa y solidaria sin una perspectiva de cuidados que atraviese la política pública social.

El plan fue elaborado por el Instituto Nacional de las Personas Mayores a partir de un proceso desarrollado durante 2025 y 2026. Se realizaron 99 mesas de diálogo en 15 departamentos, con participación de personas mayores, organizaciones sociales, instituciones públicas, gobiernos departamentales y universidades.

Uruguay atraviesa un envejecimiento acelerado, con especial peso de las mujeres y crecimiento de los grupos de edad más avanzada. Esa realidad afecta la seguridad social, pero también el diseño urbano, la salud, el transporte, la vivienda y la organización de los cuidados.

Ejes del plan

Entre los ejes anunciados se incluyen la mejora de vivienda, entornos y hábitat. Sostiene el documento que una casa puede convertirse en una barrera cuando tiene escaleras imposibles, baños inseguros o está lejos de servicios básicos. A eso se suman, las veredas deterioradas, el transporte inaccesible y la falta de bancos o baños públicos.

La inclusión digital es otra prioridad. Para una persona sin conectividad, dispositivo o apoyo, la digitalización puede convertirse en una nueva exclusión. Por eso se entiende que la respuesta no debería limitarse a cursos: necesita servicios con alternativas presenciales, interfaces accesibles y acompañamiento sostenido.

El plan también propone transformar las representaciones sociales sobre la vejez, así como exige revisar prácticas laborales y sanitarias que toman decisiones únicamente a partir de la edad.

También se incluye la salud mental y la soledad, temas que no siempre se resuelven con una consulta médica, sino que requieren redes comunitarias, centros de referencia, actividades culturales y apoyo a quienes cuidan.