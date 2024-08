Compararon a Manini Ríos con Pacheco Areco y se sintió orgulloso

Manini Ríos se sintió orgulloso por la comparación de sus propuestas con las de Pacheco Areco: “Yo le tengo un gran respeto por el presidente Pacheco Areco. Todo lo que sea comparación con él en materia de firmeza para enfrentarse al delito y para enfrentar los grandes problemas que vive el Uruguay, lo considero un halago”.

Luego Manini expresó “Todo lo que está en la Constitución de la República eventualmente es aplicable, pero la emergencia nacional no va de la mano con esta sensación. Por lo menos son cosas diferentes, nosotros proponemos la emergencia nacional, estaba propuesto en el compromiso por el país, o sea que no estamos en solitario proponiendo eso. Las medidas prontas de seguridad incluyen otra serie de medidas, que no las estamos proponiendo”.