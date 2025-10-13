Finalmente y luego de mucha negociación, el intendente de Canelones Francisco Legnani tendrá su fideicomiso que le permitirá realizar obras fundamentales para todos los canarios. Los tres ediles nacionalistas de Canelones que integran la agrupación del ex diputado blanco canario Alfonso Lereté planean acompañar la constitución de un fideicomiso por US$ 100 millones destinado a que se pueda renovar el saneamiento del centro de Atlántida, a la compra de maquinaria y a obras en 31 municipios.
Con el apoyo de 3 ediles blancos, Legnani logrará fideicomiso para obras
El fideicomiso de US$ 100 millones será destinado a renovar el saneamiento del centro de Atlántida, a la compra de maquinaria y a obras en 31 municipios.