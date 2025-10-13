Con el apoyo de 3 ediles blancos, Legnani logrará fideicomiso para obras

El saneamiento en Atlántida

El saneamiento en Atlántida se realizaría en el casco antiguo, en el microcentro y en la circunvalación. También se construirá una planta de tratamiento y un emisor subacuático. Se arreglarán veredas y los accesos a las viviendas afectadas

El saneamiento en el balneario está deteriorado entre otros motivos porque los caños de hormigón ya no tienen el grosor adecuado. En las últimas elecciones departamentales fue electo alcalde de Atlántida, Ernesto Capano, que integra el sector de Lereté y es de su confianza.

Los ediles del sector de Lereté, Marcelo Tamborini, Beatriz Lamas y Agustín Oliver, plantearon a Legnani por carta que la tasa de conexión y mantenimiento al saneamiento que debería percibir OSE sea cobrada por la intendencia, ya que esta contribuirá a las obras. Más adelante se encararán los trabajos de saneamiento en los balnearios de Parque del Plata y Las Toscas.

El fideicomiso requiere de una mayoría especial de 18 ediles en la Junta Departamental que sería asegurada por los representantes del sector de Lereté (lista 400). El exdiputado, hoy director de la Agencia Nacional de Vivienda, fue el más votado de los candidatos a intendente de la Coalición Republicana en las elecciones departamentales. El sector del excandidato y diputado Sebastián Andújar es renuente al fideicomiso. El grupo de Lereté controla cinco municipios canarios.