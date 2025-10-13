Coordinación por Palestina llama a la cautela y refuerza la apuesta por la movilización social

Apuesta a la movilización

“La Coordinación por Palestina apuesta a la gente, a las organizaciones sociales, a los movimientos populares y a la sociedad civil, que desde el inicio han sostenido la denuncia del genocidio”, afirmaron.

Respecto al gobierno uruguayo, las referentes criticaron su postura ante la situación en Gaza, considerándola “vergonzosa” en comparación con otros gobiernos progresistas de América Latina o incluso con el discurso del rey de España en Naciones Unidas. “No estamos en contra del gobierno, estamos a favor de la ética política. Pero en este caso, parece haber optado por el pragmatismo”, concluyeron.