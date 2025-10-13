Hacete socio para acceder a este contenido

Amistades peligrosas

¿Nobel influido?: Destapan conexiones noruegas de la oposición venezolana con miembros del comité

Investigación revela vínculos de comité noruego con la oposición venezolana, lo que podría haber influido en la determinación de Corina Machado como ganadora.

Por Redacción Caras y Caretas

Una investigación periodística realizada por la plataforma de periodismo de datos La Tabla ha revelado una red de vínculos institucionales y personales en Noruega que sugieren una posible influencia estructurada en la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La investigación documenta conexiones directas entre figuras clave del Comité Noruego del Nobel y organizaciones impulsadas por operadores de la oposición venezolana. El comité noruego del Nobel es responsable de seleccionar a los ganadores del Premio Nobel de la Paz.

Los vínculos clave

El eje central de la conexión se establece a través de Kristin Clemet, miembro del Comité Nobel de la Paz. Se confirma que su think tank Civita mantiene una asociación institucional con el Oslo Freedom Forum (OFF).

  • El OFF es una plataforma de difusión creada y presidida por Thor Halvorssen Mendoza, quien es primo del líder opositor venezolano Leopoldo López y un activo promotor de la agenda opositora a nivel internacional.

  • Halvorssen Mendoza, a través de su Human Rights Foundation (HRF), opera el OFF, que organiza un evento anual en Oslo para proyectar la agenda de la derecha global.

  • Una fotografía documentada sitúa a Leopoldo López en eventos asociados a Civita, confirmando el alto nivel de colaboración entre el think tank de la miembro del Comité Nobel, el OFF y la oposición venezolana.

Conexión con el liderazgo del comité

La cadena de conexiones se extiende hasta el actual presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, y su colega Clemet, a través de la Fundación Fritt Ord:

  • Fritt Ord financió y otorgó su premio a Kristin Clemet en 2017.

  • Esta misma fundación es donante del Oslo Freedom Forum (OFF).

  • En 2021, Fritt Ord distinguió al actual presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que las redes noruegas de fundaciones y tanques de pensamiento, estrechamente vinculadas a la oposición venezolana, ejercieron una influencia en el proceso de selección del Premio Nobel de la Paz 2025.

La Tabla informa que los documentos utilizados en esta investigación provienen de fuentes abiertas, han sido verificados y contrastados, y están disponibles para auditoría pública.

