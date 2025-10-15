Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carolina Ache | Portugal | designación

Embajadora en Portugal

Con votos del Frente Amplio, el Senado aprobó la venia de Carolina Ache

Con 17 votos en 31, la Cámara de Senadores aprobó la designación de Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal, con apoyo del Frente Amplio.

 Carolina Ache, embajadora de Portugal.

 Federico Gutierrez / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

La Cámara de Senadores aprobó este martes 15 de octubre la venia que habilita al Poder Ejecutivo a designar a Carolina Ache como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Uruguay ante la República Portuguesa. La votación culminó con 17 votos en 31, y el resultado fue posible gracias al respaldo de los legisladores del Frente Amplio, cuyos votos resultaron decisivos para que el gobierno de Yamandú Orsi concretara el nombramiento.

La designación generó un intenso debate político en la Cámara alta, marcado por fuertes cuestionamientos desde la oposición, en particular por parte de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, que rechazaron la propuesta con argumentos centrados en la trayectoria reciente de Ache y en los antecedentes del caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset durante el gobierno anterior.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador colorado Robert Silva, quien reconoció la “lealtad partidaria” y el “trabajo comprometido” de Ache, pero justificó su voto en contra al considerar que el nombramiento es “una contradicción insalvable” con las críticas que el oficialismo había expresado hacia ella cuando integraba el gobierno de Luis Lacalle Pou. Silva recordó que, en aquel momento, desde el entonces Frente Amplio en la oposición se acusó a Ache de haber mentido al Parlamento y de haber actuado de forma “ilegítima” al intervenir en el proceso de entrega del pasaporte a Marset.

Designación

En la misma línea, la senadora nacionalista Graciela Bianchi calificó la designación como “bochornosa” y cuestionó la decisión del presidente Orsi. “Los embajadores son la cara visible del país, y me parece vergonzoso que se haya elegido a alguien que grabó a un jerarca sin avisarle”, señaló en referencia al episodio en que Ache registró una conversación con el entonces canciller Francisco Bustillo, material que fue clave en la investigación judicial aún en curso. Bianchi agregó que “sigue habiendo una causa abierta” y criticó la “ética” de la decisión del gobierno.

También desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry sostuvo que “es un error nombrarla en estos momentos embajadora”, aludiendo a la existencia de una investigación judicial en curso y a la falta de carrera diplomática de Ache. Sin embargo, el legislador aclaró que “pone las manos en el fuego” por la exsubsecretaria y descartó que hubiera solicitado el cargo como compensación política.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani defendió la designación y destacó la “trayectoria política y profesional” de Ache, a la vez que cuestionó la posición del Partido Colorado. “Si los cuestionamientos hacia ella eran tan graves, ¿por qué fue aceptada como precandidata en las internas?”, señaló. Caggiani sostuvo además que Ache “fue leal con su gobierno y tuvo la valentía de denunciar conductas que consideró delictivas”, lo que, según dijo, “la enaltece”.

Con el voto afirmativo de la bancada oficialista, la Cámara alta aprobó el proyecto de resolución que “concede al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República ante el Gobierno de la República Portuguesa a la señora Carolina Ache”.

