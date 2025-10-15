Por mayoría se votó la venia de Argimón y hay cuarto intermedio para la de Ache

En cambio, el senador colorado Pedro Bordaberry no acompañó esta venia por su postura general de no votar venias para cargos de confianza política en representaciones diplomáticas, porque entiende que esos puestos deben ser ocupados por funcionarios de carrera.

El senador nacionalista Sergio Botana también votó en contra. Si bien dijo que Argimón es “una mujer capaz, preparada, con sensibilidad demostrada en las cuestiones sociales, humanas, y fundamentalmente en las cuestiones unidas al mundo de lo cultural”, personalmente no acompaña “la forma que siguió el ministro de Relaciones Exteriores (Mario Lubetkin) para hacer la propuesta”. “No la debió hacer jamás de modo inconsulto, es una falta de respeto al Partido Nacional”, cuestionó.

La venia de Argimón se aprobó por 24 votos en 27.

Cuarto intermedio para Ache

La exvicecanciller Carolina Ache fue propuesta como embajadora de Uruguay en Portugal. Aníbal Gloodtdofsky, senador frenteamplista, fue el encargado de repasar el currículum de Ache. Sostuvo que se trata de una persona que “no desplaza a ningún diplomático de carrera” y destacó que tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y que fue viceministra de Relaciones Exteriores.

El pedido de venia recibió el rechazo unánime del Partido Colorado. El senador Andrés Ojeda afirmó que la decisión no es “en contra de Carolina Ache”, sino que la propuesta es “inentendible”. Y marcó lo que opinaba el FA sobre Ache en el período de gobierno anterior, sobre todo a partir del proceso de entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Recordó que el actual oficialismo acusó a la exvicecanciller de mentirle al Parlamento y de reunirse “con abogados de narcotraficantes”. “No sé qué pasó en el medio, qué hizo pasar el odio al amor de esta manera”, comentó, y concluyó que “acá hay algo raro”.

Bordaberry aclaró que no votaría la venia por la misma razón que no votó la de Argimón, pero destacó la “amistad de varios años” que lo une con Ache y recordó que él salió a defenderla públicamente en el caso del pasaporte a Marset. También cuestionó el cambio de postura del FA y, sobre la designación de Ache, dijo que “es un sapo que se tendrán que comer”.

El nacionalista Botana también anunció que votaría en contra y cuestionó el proceder de Ache, tanto en el proceso de entrega del pasaporte a Marset como en su actitud de grabar la conversación que tuvo con Bustillo.

Finalmente, sobre la medianoche y antes de que pudiera considerarse la venia para la futura embajadora en Portugal, el oficialismo votó un cuarto intermedio y la discusión se retomará a partir de las 10:00 de este miércoles.