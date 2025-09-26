Condenaron a Alberto Iglesias y arremetió contra Lacalle Pou y los blancos

La jueza Diovanet Olivera hizo lugar al pedido del primer ilícito por la falta de US$ 180.000 que no ingresaron a los estados contables de Casa de Galicia. Este dinero surge de una venta de un inmueble de la mutualista, que fue comercializado en US$ 480.000.

Conforme con el fallo

Al terminar la audiencia Alberto Iglesias señaló estar conforme con el fallo pero anunció que su defensa -Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez- apelará la sentencia porque es inocente y sabe que la ganará. "Si no es en el Tribunal de Apelaciones, la ganaré en la Suprema Corte", asegura y agrega: "Desde ahora les empezaré a devolver todas las cortesías al Partido Nacional y a (Luis) Lacalle", dice en relación a que el pasado gobierno decidió intervenir Casa de Galicia, lo que desembocó en el cierre y liquidación de la mutualista.

Iglesias está convencido de que en el gobierno “había una predisposición de afectar y lograr liquidar Casa de Galicia", como dijo en el juicio. Ahora asegura que va a demostrar que eso fue así y que una vez que obtenga una sentencia favorable iniciará varios juicios.

El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que evaluará junto a su equipo si apelan la sentencia.