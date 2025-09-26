Hacete socio para acceder a este contenido

Política Partido Nacional | Lacalle Pou |

Casa de Galicia

Condenaron a Alberto Iglesias y arremetió contra Lacalle Pou y los blancos

"Desde ahora les empezaré a devolver todas las cortesías al Partido Nacional y a (Luis) Lacalle", dijo el expresidente de Casa de Galicia.

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia condenó al expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias luego de un largo proceso judicial que tuvo fin en una audiencia de este jueves. Iglesias fue acusado de un delito de apropiación indebida por quedarse con dinero de la mutualista sin tener permiso para hacerlo.

La condena de Iglesias es por 24 meses, 12 de ellos en prisión domiciliaria. En tanto, durante 10 deberá cumplir tareas de servicios comunitarios y el tiempo restante presentarse una vez a la semana a una comisaría policial.

Desde 2018 hasta 2021, Iglesias estuvo al frente de la mutualista y fue imputado en marzo de 2024. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez acusaba al ahora condenado de un delito de fraude concursal, apropiación indebida e insolvencia societaria.

La jueza Diovanet Olivera hizo lugar al pedido del primer ilícito por la falta de US$ 180.000 que no ingresaron a los estados contables de Casa de Galicia. Este dinero surge de una venta de un inmueble de la mutualista, que fue comercializado en US$ 480.000.

Conforme con el fallo

Al terminar la audiencia Alberto Iglesias señaló estar conforme con el fallo pero anunció que su defensa -Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez- apelará la sentencia porque es inocente y sabe que la ganará. "Si no es en el Tribunal de Apelaciones, la ganaré en la Suprema Corte", asegura y agrega: "Desde ahora les empezaré a devolver todas las cortesías al Partido Nacional y a (Luis) Lacalle", dice en relación a que el pasado gobierno decidió intervenir Casa de Galicia, lo que desembocó en el cierre y liquidación de la mutualista.

Iglesias está convencido de que en el gobierno “había una predisposición de afectar y lograr liquidar Casa de Galicia", como dijo en el juicio. Ahora asegura que va a demostrar que eso fue así y que una vez que obtenga una sentencia favorable iniciará varios juicios.

El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que evaluará junto a su equipo si apelan la sentencia.

