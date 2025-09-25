Habló Penadés desde la cárcel y cuestionó el "comportamiento miserable" de blancos

En diálogo con el semanario Búsqueda, Penadés aseguró que "hubo una conspiración o una trama" para enviarlo a la cárcel y la fiscal Alicia Ghione (luego fue sustituida) "sistemáticamente trabajó no en función de la búsqueda de la verdad sino partiendo de la premisa de que todo era verdad". Además, la acusó de mantener "relaciones inapropiadas con los denunciantes".

Aseguró que todas las denuncias "están organizadas" y que fue "todo armado por Romina Celeste", la primera denunciante en el caso, quien luego fuera condenada por una denuncia de contenido falso contra el entonces candidato a la Presidencia Yamandú Orsi. "Debe haber alguien más" atrás de Romina Papasso y Jonathan Mastropierro, aseveró.

Para Penadés, Sebastián Mauvezín "se está comiendo un garrón nunca visto". Detrás de la organización de las denuncias "la fiscal Ghione está involucrada" de "alguna manera", y la gente que fue a declarar como víctima lo hizo "por el dinero", según el exsenador.

No obstante, Penadés hincó el diente en una premisa: "En el fondo creo que hay bastantes vestigios de homofobia".

Reconoció que "alguna vez" pagó por sexo, pero afirmó que "esas preguntas a un heterosexual no se las harían", y aseguró que nunca le pagó a un menor de edad. Con Mastropierro tuvo "un encuentro sexual" cuando ambos eran mayores, dijo y agregó: "Me grabó. Pero yo ya sabía que me grabó. Y se lo informé a la fiscal el primer día que voy a hablar con ella". "No soy el monstruo que me quieren presentar", expresó.

Penadés criticó a excompañeros del Partido Nacional

El otrora legislador aseguró que se va a "morir blanco", pero lamentó "la borratina" de sus compañeros en medio de las denuncias "salvo algunas distinguidas excepciones" como Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber.

"Hay algunos que políticamente se aprovecharon de mi caída", expresó y siguió: "Hay algunos que han emitido juicios de valor en las redes sociales o en algún lado que realmente no me los voy a olvidar jamás. Gente que se comportó de una manera miserable".

Le preguntaron por Sebastián Da Silva, quien lo cuestionó públicamente, y agregó a Graciela Bianchi y Beatriz Argimón. "¿Qué necesidad se tenía de, luego de haberme levantado los fueros, expulsarme del Senado? ¿Y cuáles fueron los argumentos? Porque se habla de desarreglo de conducta. ¿Cuál es mi desarreglo de conducta si no estoy condenado? O sea, violaron la Constitución flagrantemente solamente por el hecho de quedar bien, porque yo ya estaba desaforado".0'

"Muchos saben que sé cosas, que no las voy a revelar jamás, pero que tendrían que tener mucho más cuidado a la hora de hablar. Pero no es una amenaza", comentó.