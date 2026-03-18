Congreso de Intendentes acordó reducir el costo de las multas de tránsito a la mitad

El intendente de Paysandú aseguró que las infracciones de tránsito no se miden "en plata", sino en "vida".

"Una de las herramientas más potentes que hay para cambiar las conductas o los malos hábitos al frente del volante es la sanción. Si a mí me preguntan, no me gusta poner una multa a nadie, pero es una herramienta", reconoció el dirigente del Partido Nacional.

Pero también apuntó que 70% de las personas que reciben una multa de tránsito no la pagan. "La multa tiene que ser algo pagable por la gente", argumentó.

Estos cambios ahora pasarán a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para luego ser ratificados mediante un decreto del Poder Ejecutivo, por lo que su aplicación no es inmediata.

De todas formas, una vez que esto se concrete, si una persona recibió una multa en lo que va de 2026 y la paga antes del primer vencimiento de la patente de enero de 2027 tendrá derecho al descuento.

Multas que no tendrán reducción de costo