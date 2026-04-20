Consejo de Ministros analizó inversiones y cambios en sistema de Turismo Social

La reunión fue encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva, tras su viaje a España para participar de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Inversiones en el interior

Entre las inversiones analizadas se encuentra el lanzamiento del Polo Logístico Florida, una iniciativa de la Asociación Rural de Florida con el apoyo del gobierno departamental, para posicionar al departamento como un nodo estratégico para el desarrollo industrial y comercial. Por su parte, Colonia del Sacramento sumará un nuevo centro comercial, cuya construcción creará unos 250 puestos de trabajo.

El Consejo también recibió un informe de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, respecto a una inversión de la cartera que dirige por más de U$S 2.000 millones de dólares en infraestructura en este período.

Más barrio

Por otra parte, Menoni también anunció que el jueves comenzará la intervención del plan Más Barrio en Cerro Norte, que contempla en esta etapa la participación de unos 160 funcionarios.

La iniciativa, en la que confluyen políticas de seguridad, infraestructura y vivienda, se ejecutará en cinco departamentos del país. En la primera fase de implementación se trabajará, además de Cerro Norte, en los barrios San Antonio, en Maldonado, Corfrisa-Talca en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera.

Turismo Social

Respecto al Sistema de Turismo Social, añadió que el objetivo de las medidas es fortalecer el Sistema Nacional de Turismo Social, mediante subsidios otorgados de forma progresiva a los beneficiarios, de acuerdo a los ingresos que perciban:

• Hasta 3 bases de prestaciones y contribuciones (BPC): 100% de subsidio.

• De 3 a 6 bases de prestaciones y contribuciones: 40% de subsidio.

• De 6 a 10 bases de prestaciones y contribuciones: 20% de subsidio.

El porcentaje se calculará sobre una estadía promedio de dos noches, traslado, gastronomía y experiencias, que actualmente suman unos $ 10.000 pesos por persona, por única vez.

Recordó que para arribar a esta definición se trabajó con una importante participación de organismos estatales y operadores turísticos, convocados a través de la Cámara de Turismo, con un amplio despliegue territorial, donde se relevó infraestructura, se identificaron oportunidades y se potenciaron emprendimientos locales en todo el país.

En síntesis, Menoni aseguró que el sistema se consolida como una política pública moderna, inclusiva y sostenible, que no solo amplía derechos, sino que también actúa como motor de desarrollo económico y cohesión social a nivel nacional. "Nosotros consideramos el turismo como un derecho humano", concluyó.