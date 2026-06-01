El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, negó la semana pasada que el gobierno tenga asignados US$ 20 millones para reformar la Biblioteca Nacional y aseguró que hubo “un error de comunicación” en torno al anuncio realizado por el Ministerio de Educación y Cultura.
contradicciones
Convocarán a José Carlos Mahía y autoridades de la Biblioteca a comisión de Diputados
Blancos cuestionan la “falta de seriedad institucional” ante las “contradicciones internas” del gobierno sobre los planes para la institución.