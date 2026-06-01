Convocarán a José Carlos Mahía y autoridades de la Biblioteca a comisión de Diputados

En el Día del Libro, a un año del anuncio del cierre de la Biblioteca Nacional, las autoridades anunciaron un plan de reformas progresivas a desarrollarse durante tres años, que requeriría una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares. El proyecto se financiará con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas destinados a la mejora de la infraestructura del área metropolitana. Días después del anuncio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, reconoció que “hubo un error de comunicación” y aclaró que "no hay 20 millones asignados para esto".