El Gobierno impulsará política nacional de riego y enviará al Parlamento la Ley de Competitividad e Innovación

En el marco del cierre del Congreso de la Federación Rural celebrado en Salto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció las principales líneas estratégicas del Poder Ejecutivo para apuntalar la competitividad y el desarrollo productivo. El jerarca destacó que, además de mantener la estabilidad macroeconómica, el Gobierno centrará sus esfuerzos en reformas clave de eficiencia pública, infraestructura y el desarrollo de una política nacional de riego, definida por el presidente como una “imprescindible necesidad”.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Riego: Energía y financiamiento para proyectos multiprediales
El impulso al riego consolidó uno de los anuncios más fuertes de la jornada. Según explicó Oddone, el objetivo de la administración es facilitar el acceso a financiamiento y establecer tarifas de energía diferenciales para el sector.
A través del trabajo de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, liderada por Tabaré Aguerre, el Ministerio de Economía ya trabaja en recomendaciones concretas en materia tributaria. El foco principal estará puesto en promover proyectos de riego multiprediales, una herramienta clave para mitigar los efectos climáticos y potenciar la escala de la producción agropecuaria.
Próximo envío de la Ley de Competitividad
Con el fin de reducir las ineficiencias regulatorias que afectan la actividad económica, el ministro adelantó el envío al Parlamento de un proyecto de ley integral de competitividad e innovación. Este texto, elaborado con aportes tanto del sector público como del privado, estará estructurado en cuatro capítulos clave:
-
Comercio exterior.
-
Facilitación de trámites (desburocratización).
-
Defensa de la competencia.
-
Innovación.
"Buscamos atacar las ineficiencias que algunas regulaciones introducen en la actividad económica cotidiana", enfatizó el titular de Economía.
Infraestructura y logística para el segundo semestre
Finalmente, Oddone señaló que se viene trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para optimizar los costos logísticos.
En este sentido, se prevé la presentación de nuevas iniciativas durante el segundo semestre del año, enfocadas en inversiones viales y portuarias, así como en la mejora de la eficiencia operativa en los puertos. Asimismo, se estudiarán tecnologías y recursos renovables aplicados a la producción para continuar mejorando la estructura de costos energéticos del país.