El Gobierno impulsará política nacional de riego y enviará al Parlamento la Ley de Competitividad e Innovación

Próximo envío de la Ley de Competitividad

Con el fin de reducir las ineficiencias regulatorias que afectan la actividad económica, el ministro adelantó el envío al Parlamento de un proyecto de ley integral de competitividad e innovación. Este texto, elaborado con aportes tanto del sector público como del privado, estará estructurado en cuatro capítulos clave:

Comercio exterior.

Facilitación de trámites (desburocratización).

Defensa de la competencia.

Innovación.

"Buscamos atacar las ineficiencias que algunas regulaciones introducen en la actividad económica cotidiana", enfatizó el titular de Economía.

Infraestructura y logística para el segundo semestre

Finalmente, Oddone señaló que se viene trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para optimizar los costos logísticos.

En este sentido, se prevé la presentación de nuevas iniciativas durante el segundo semestre del año, enfocadas en inversiones viales y portuarias, así como en la mejora de la eficiencia operativa en los puertos. Asimismo, se estudiarán tecnologías y recursos renovables aplicados a la producción para continuar mejorando la estructura de costos energéticos del país.