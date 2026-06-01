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Sociedad

Sin excusas

Suprema Corte destituyó a jueza que creó expediente falso para investigar a su exesposo

La resolución argumentó que la jueza letrada cometió “una gravísima falta administrativa e incurrió en abuso de funciones”.

Suprema Corte de Justicia.

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La Suprema Corte de Justicia resolvió destituir este domingo a la jueza de Toledo de 2° Turno, Sylvia Recarey, tras concluir que creó un expediente falso para obtener información patrimonial y bancaria de su exesposo.

Según informó El Observador, el hecho ocurrió en marzo de 2026, cuando la magistrada se encontraba subrogando a otro juez.

De acuerdo con la investigación administrativa, Recarey creó un demandante inexistente y presentó un escrito para solicitar a la Dirección General de Registros y al Banco Central del Uruguay datos sobre bienes, cuentas y depósitos de su expareja.

La maniobra fue detectada por funcionarias judiciales y por la actuaria adjunta del juzgado, que advirtieron que el expediente físico no existía en el sistema.

Además, comprobaron que el apellido del supuesto demandado coincidía con el del exesposo de la jueza.

Abuso de funciones

El 11 de marzo las autoridades del juzgado le pidieron explicaciones por correo electrónico. En una primera respuesta, Recarey afirmó que había decretado “por error” y sostuvo que se trataba de un expediente vinculado al Banco de Seguros del Estado.

Sin embargo, al día siguiente cambió su versión y, según surge de la resolución, la magistrada admitió que la situación le generaba “vergüenza” y la atribuyó a problemas personales, anímicos y económicos.

Pese a sus descargos, la Suprema Corte concluyó por unanimidad que la jueza incurrió en abuso de funciones y resolvió su destitución al entender que su conducta comprometió la imagen del Poder Judicial.

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