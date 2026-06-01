Presos de Domingo Arena: el embate de la derecha buscando su liberación

Por otra parte, saluda la decisión del gobierno de cesar a la abogada Graciela Figueredo, defensora de represores de la dictadura, como asesora de Stevenazzi, ya que su permanencia en el cargo “representaba una afrenta para las víctimas, sus familiares, las organizaciones y la sociedad uruguaya en su conjunto”, así como celebra la resolución del Ministerio del Interior de poner a disposición “miles de documentos provenientes de la Información e Inteligencia Policial que podrán aportar elementos sobre situaciones sensibles”.

Una señal

El sector también menciona en su declaración las encuestas de opinión pública, que “reflejan cierta insatisfacción de parte de la población con respecto a la gestión de gobierno”. Esto “constituye una señal a tener en cuenta y un llamado de atención tanto a nuestro gobierno como a la fuerza política, que deben trabajar conjuntamente para la concreción del programa y los planes que supondrán importantes mejoras para la población y en su comunicación”, apunta.