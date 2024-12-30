Coronel (R) Lino Leites toma distancia del Grupo Patria o Muerte

Tal como informáramos, el nombre del Coronel Leites es reivindicado por el Grupo Patria o Muerte y es ese grupo que lo menciona, no siendo la nota que adjudique intencionalidades ni pretensión de utilizar su nombre.
El comunicado recibido expresa:
CUARTEL EN PURIFICACIÓN, 26 DE DICIEMBRE DE 1815
GRUPO PATRIA O MUERTE- COMANDO LAVALLEJA
COMUNICADO N° 100
EN ESTOS DIAS HEMOS VISTO CON ASOMBRO COMO LOS FISCALES Y JUECES SERVILES AL PARTIDO COMUNISTA , HAN LLEVADO EN PLENA NAVIDAD DETENIDO A LA CÁRCEL DE DOMINGO ARENA , AL CNEL. JOSE LETE, OTRO NUEVO PRESO POLÍTICO, CONDUCIDO EN SILLA DE RUEDAS A SUS 87 AÑOS, EN UNA AMBULANCIA PAGADA POR SUS PROPIOS FAMILIARES.
ES ESTE UN CLARO MENSAJE COMUNISTA Y DEL PVP AL PUEBLO ORIENTAL, DE QUE ELLOS CONTROLAN LA JUSTICIA (JUECES Y FISCALES) Y QUE PUEDEN METER PRESO A CUALQUIERA, QUE FABRICAN LAS LEYES QUE LES CONVIENEN (RETROACTIVA A 50 AÑOS PARA ATRÁS) Y QUE NO OBEDECEN A DOS PLEBISCITOS, ADEMAS SOLO CON LA PRUEBAS QUE SON LOS TESTIMONIOS FALSOS DE SUS MILITANTES SOBRE HECHOS DE HACE MAS DE 50 AÑOS, APOYADOS POR EL FALSO RELATO QUE HAN REPLICADO DESDE EL AÑO 1985 EN ADELANTE, CON LA COMPLICIDAD DEL PARTIDO COLORADO Y LOS BLANCOS WILSONISTAS.
EN APOYO A LA PORPUESTA DEL CORONEL ARQUIMIDES CABRERA , CONVOCAMOS A TODOS LOS CAMARADAS PARA EL DIA 29 DE DICIEMBRE , A LA HORA 1300, A CONCURRIR A LA CARCEL DOMINGO ARENA , CON LA BANDERA DE LA PATRIA, PARA PRESENTAR NUESTRO APOYO INCONDICIONAL A NUESTROS PRESOS POLITICOS Y PARA EXIGIR A LOS POLITICOS PROFESIONALES SU PRONTA LIBERACION.
A LOS COMUNISTAS Y LOS DE PVP, QUE LES QUEDE CLARO, YA IMPEDIMOS CON NUESTRA SANGRE QUE NUESTRO PAÍS FUERA UNA CUBA SOVIÉTICA Y NO VAMOS A PERMITIR AHORA QUE SEA UNA VENEZUELA CHAVISTA, PARECE QUE SE OLVIDARON LO QUE ES CAMINAR EN FILA Y CON LA CAPUCHA PUESTA, DE LA HUMEDAD DE LOS CALABOZOS O EL RUIDO DEL SABLE DEL COMANDANTE DE GUARDIA……COMO DIJO NUESTRO PRESIDENTE DEL CENTRO MILITAR EL CORONEL LINO LEITES , PELEAREMOS “HASTA EL ULTIMO CARTUCHO”, SABEMOS QUIENES SON Y DONDE ESTÁN, LOS VAMOS A IR BUSCAR.
“HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE- “HASTA EL ULTIMO CARTUCHO”
Como cualquier lector puede apreciar, es el comunicado que lo menciona por lo cuál es bien oportuna la aclaración del Presidente del Centro Militar.
Domingo Arena
El comunicado que menciona al Coronel (R) Leites se da en el marco de una convocatoria del Coronel (R) Arquimedes Cabrera en una movilización convocada frente a la Cárcel de Domingo Arena, que se produjo el 29 de diciembre-
Posterior a dicha movilización se volvió a emitir otro comunicado.
CUARTEL EN PURIFICACION 29 DE DICIEMBRE DE 1815
GRUPO PATRIA O MUERTE- COMANDO LAVALLEJA
COMUNICADO A LAS UNIDADES
CAMARADAS, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2024, CONCURRIMOS A LA CARCEL DE DOMINGO ARENA , A DARLES NUESTRO INCONDICIONAL APOYO A NUESTROS PRISIONEROS POLITICOS, NUEVAMENTE UN PUÑADO DE ORIENTALES LE HACE FRENTE A ESTA NUEVA AGRESION MARXISTA, CONTRA NUESTRA PATRIA, FINANCIADA DESDE LAS METROPOLIS EXTRANJERAS Y SUS ORGANISMOS CIPAYOS.
AGRESION QUE SE DA EN EL MARCO DE LA COMPLICIDAD DE LOS “POLITICOS PROFESIONALES” O LA AHORA DENOMINADA “CASTA POLITICA” (COLORADOS DEL BANDIDO SANGUINETI Y BLANCOS WILSONISTAS) , QUE HAN VENDIDO SU DIGNIDAD POR 30 MONEDAS, COMO JUDAS ISCARIOTE, ENTREGANDO NUESTRO ESTADO DE DERECHO (COMO DIJO MERCEDEZ VIGIL) , CUANDO LE PERMITIRON A JORGE DIAS ALMEIDA Y A RICARDO PERCIABALLE (AMBOS INVOLUCRADOS EN TAPAR EL “CASO CONTADOR SAUL FELDMAN Y SU ARSENAL”, ADEMAS DE SUS VINCULOS CON EL PARTIDO COMUNISTA ), PRIMERO CAMBIAR EL CODIGO PENAL Y DESPUES ARMAR UNA FISCALIA INCONTITUCIONAL, PARA PROCESAR IDIOLOGICAMENTE A MILITARES , EN PROCESOS JUDICIALES DEL TIPO SOVIETICO O CUBANO, SIN PRUEBAS O CON PRUEBAS FABRICADAS, RECUERDEN QUE HOY SON VIEJOS MILITARES , PERO MAÑANA ESA FISCALIA PROCESARA A OPOSITORES POLITICOS, POR OPONERSE AL REGIMEN MARXISTA.
A LOS INTEGRANTES DEL P.V.P HACEN UN COMUNICADO, LES AVISAMOS QUE ELLOS SON LOS PRIMEROS QUE DEBERIAN CALLARSE, YA QUE NINGUNO FUE MALTRATADO NI MENOS TORTURADOS, YA QUE CUANDO LOS LLEVABAN PRESOS “CANTABAN COMO EN EL CORO DE LA IGLESIA “, O SE OLVIDAN DE MARIA PILAR NORES MONTEDEONICO Y LOS OTROS, O COMO LOS DEL PARTIDO COMUNISTA EL CUAL SU PROPIO SECRETARIO GENERAL RODNEY ARISMENDI ENTREGO EL FICHERO DE SUS AFILIADOS, A CAMBIO DE VIVIR EN MOSCU O DE LOS “CANTORES” DEL PARTIDO QUE TRABAJABAN EN “ LA COMPUTADORA” EN EL LOCAL DE FUSNA, ACA LOS UNICOS QUE AGUANTARON FUERON LOS TUPAS.
NUESTRO APOYO A NUESTRO CAMARADA EL CORONEL ARQUIMIDES CABRERA QUE ESTA SIENDO PERSEGUIDO POR LOS ZURDOS DESDE SU CUEVAS INFORMATICAS Y POR RICARDO POSE (YERNO DEL GENERAL RODOLFO ALVAREZ INTEGRANTE DE LA LOGIA NUEVA 1815) DEL PASQUIN DEL CARAS Y CARETAS Y NUESTRO APOYO A LA DRA. LETE POR SU VALENTIA EN DEFENSA DE SU PADRE Y ANTE LA PERSECUCION DE LA SEUDO PERIODISTA GEORGINA MAYO Y TAMBIEN NUESTRO APOYO AL CORONEL DIEGO RAVERA POR SU VALENTIA.
VAMOS A SERGUIR PELANDO PARA RESTABLECER EL ESTADO DE DERECHO Y PARA QUE NUESTRO PAIS NO SEA UNA CUBA O VENEZUELA, Y POR LA LIBERTAD DE NUESTRO PRISIONERO POLITICOS.* CAMARADAS “HASTA EL ULTIMO CARTUCHO”- HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE.”
El comunicado viene acompañado de las actividades de contra inteligencia de los convocantes: "en la manifestación de domingo arena había un equipo del S2 inteligencia del comando de ejercito para brindar seguridad y detectar a los zurdos, identificaron a algunos comunistas filmando y ya saben quienes son, también había un equipo del SIFA de la fuerza aérea, pero se tuvo que ir por que andaba metido en la gente el Coronel Hecto Camaño el que los quemo con el tema de los músicos que fueron a los actos del frente amplio, parece que esta trabajando para el partido comunista".
Aquí resulta interesante que las autoridades del Ministerio de Defensa y del Comando General del Ejército pudieran aclarar como lo hizo el Coronel Leites, si efectivamente el Servicio de Inteligencia del Ejército brindó tarea de apoyo a los retirados militares.
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Movilización frente a la Cárcel de Domingo Arena