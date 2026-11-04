"Diálogo Global": se realizó en Uruguay un evento sobre la gobernanza de China

Si bien la agroindustria encabeza las exportaciones de carne, soja, pesca y vino, el titular de la Cámara de Comercio enfatizó la necesidad de diversificar la oferta. "Hay que explorar el turismo chino, los servicios que empresas uruguayas pueden dar a las empresas chinas. Creemos que hay mucho espacio todavía para crecer y colaborar en eso", expresó, indicando que firmas de rubros contables, legales y logísticos se han volcado a la cámara para abrir negocios más allá de la compraventa de bienes.

Nuevas fronteras en la agenda bilateral y tecnológica

Por su parte, Ignacio Bartesaghi, experto en relaciones internacionales y docente de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), también ponderó la importancia de la jornada para "seguir acercando a China con América Latina, con Uruguay en particular, especialmente en conocer la gobernanza de China, los principales pilares de su desarrollo económico, también los grandes avances sociales que han tenido". Añadió que estas instancias "nos acercan un poquito más a China, nos obligan a leer más sobre China, nos obligan a entender un poquito más que está pasando en China".

En relación con el futuro de los vínculos regionales con el gigante asiático, Bartesaghi planteó la necesidad de modernizar y expandir los temas de discusión. "Me parece que hay que abrir una nueva agenda, ampliar la agenda. Ya no se trata solo de comercio, se trata de inversiones, de inversiones estratégicas, se trata del aspecto financiero, se trata también de la agenda climática, el comercio de servicios, la asociación entre empresas que pueden permitirle a través de la tecnología china, poder afrontar los desafíos que enfrentan las empresas de América Latina en términos de competitividad", sostuvo.

El especialista remarcó la relevancia de áreas emergentes como la inteligencia artificial, sosteniendo que "es algo que están dominando claramente Estados Unidos y China, y nosotros no queremos quedar afuera". Y añadió: "Queremos tener una agenda en ese sentido y allí está el gran desafío".

Dimensión cultural, educativa y política de Estado

En tanto, el Director General para Asuntos Culturales de la Cancillería, Fernando Lugris, calificó el evento como una instancia relevante en la que dialogaron "desde la vicepresidenta de la República hasta grandes académicos, empresarios, y periodistas".

Lugris hizo énfasis en el concepto de people to people exchanges (intercambios entre personas), afirmando que estos aspectos "tienen que estar en el centro de cualquier asociación estratégica integral profundizada". En ese sentido, reafirmó su convicción de que "los intercambios en materia de educación, de cultura y por supuesto que de ciencia y tecnología, están llamados a desempeñar uno de los roles más importantes en el camino que nos queda para seguir construyendo una asociación cada vez más profunda".

En la misma línea, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, situó el relacionamiento en una perspectiva histórica, recordando que la historia del intercambio comercial, político y cultural con China supera los cuatro décadas y ha involucrado a las distintas administraciones del país, por lo que destacó el valor de "mirarlo como política de Estado".

Pereira valoró los logros de China al haber sacado a "cientos de millones de personas de la pobreza" y resaltó el foco puesto por ese país en la educación universitaria y científica. "China ha construido una forma de convivencia que cuando uno va puede sentirse cómodo y al mismo tiempo es un país sumamente importante para el multilateralismo y al mismo tiempo es una potencia mundial", afirmó.

Para el dirigente frentista, instancias como el Diálogo Global "ayudan a entender cómo un país logra avanzar en tan poco tiempo, en forma tan planificada, formando sus cuadros políticos en términos universitarios, pero también partidarios, y siendo rigurosos con sus políticas".

Cooperación en la comunicación pública

La presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Erika Hoffmann, valoró las posibilidades de cooperación bilateral en el terreno de la comunicación institucional. "Me parece muy interesante poner en valor la cooperación, en sus distintas áreas, que tenemos con China. Una muy importante para nosotros, es todo lo que tiene que ver con la comunicación pública, en todos los niveles", expresó Hoffmann afirmando que "China tiene una gran experiencia".

Además, contó que tuvo la oportunidad de viajar a China y destacó la dimensión operativa del país asiático y la oportunidad de "aprender in situ" de los procesos y la toma de decisiones.