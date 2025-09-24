Corte Electoral habilitó a La Libertad Avanza como partido político en Uruguay

Corte aprobó la constitución del partido

Finalmente, este martes, la corte aprobó la constitución del partido “tras constatar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos por la Ley Nº 18485 y la Constitución de la República”, según detalla en un comunicado.

La resolución de la Corte Electoral, marca que se reconoce “como partido político, concediéndose el lema "Partido La Libertad Avanza" para todos los actos y procedimientos electorales, con todos los derechos, obligaciones y limitaciones que establecen la Constitución de la República y las leyes, sujeto a las condiciones de existencia que se derivan de la legislación”. Además, “regístrense en los libros respectivos el lema concedido, el domicilio del partido y las autoridades ejecutivas provisorias, las que tendrán vigencia hasta la designación de las definitivas”. Por último, “comuníquese por circular a las Juntas Electorales, a las Oficinas Electorales Departamentales, a los partidos políticos y dése a la prensa”.

“Hoy damos inicio a la construcción de una historia que cambiará el rumbo de nuestra patria, en honor a todos los orientales del pasado, del presente y del futuro. Nuestra consigna es clara: defender y promover la libertad de nuestro pueblo”, señaló este martes el novel partido uruguayo en un comunicado. La Libertad Avanza Uruguay podrá participar de las elecciones de 2029.