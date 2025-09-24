Cabildo Abierto se desmarca del resto porque "la coalición no existe"

Las negociaciones “vienen avanzadas”y la oficialización de la coalición a nivel parlamentario es una idea que tiene “alto grado de madurez” por lo que esperan que se concrete.

La idea del espacio, además de discutir sobre las votaciones de diferentes proyectos de ley, es que haya una oportunidad de diálogo con todos los partidos que fueron parte del anterior gobierno.

Fuentes del Partido Colorado dijeron que este espacio quedará “abierto a todo aquel que quiera formar parte, ya sea ahora o más adelante”.

Cabido Abierto no se suma

El partido liderado por Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto, reiteró que no se sumará a esta iniciativa y se demsarcó del resto. Además de votar en varias instancias con el Frente Amplio, tanto el diputado Álvaro Perrone como el dirigente Guido Manini Ríos han insistido en que no son parte del grupo político.

De hecho, Perrone afirmó que los cabildantes no son parte porque “la coalición no existe”. “No hay un espacio en donde funcione la coalición, dejó desde el gobierno pasado de existir”, indicó el legislador en rueda de prensa.

Ante esto, fuentes cabildantes ratificaron que cuando el espacio de coordinación parlamentario se anuncie, la Junta Nacional del partido tratará el tema y sacará un comunicado para aclarar que no formarán parte del grupo político dado que todos los dirigentes coinciden en que, ahora, no es momento de “encorsetarse”.

Cabildo Abierto ha sido un socio clave para el Frente Amplio, mostrándose como la llave para que el oficialismo apruebe algunos proyectos de ley. Perrone junto a Silviana Pérez Bonavita, la otra diputada, puede ser clave en la aprobación del Presupuesto cuando se trate en el pleno de la Cámara baja.