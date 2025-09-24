Orsi: "Uruguay está en condiciones de ofrecerse al mundo como promotor del diálogo para la paz"

Orsi hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe en el conflicto de los territorios palestinos, instando a la suspensión de las operaciones militares, el cese de la muerte de civiles y la liberación de rehenes.

Finalmente, el mandatario citó los antecedentes de Uruguay en la promoción de la paz —desde su postura en la Conferencia de La Haya en 1907 hasta su participación ininterrumpida en operaciones de paz de la ONU— para justificar su ofrecimiento. Concluyó con un llamado a la tolerancia y el diálogo como pilares de la convivencia.