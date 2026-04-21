Homenaje a las Muchachas de Abril: este año exigen al Estado cumplir sentencias pendientes

"Que el Estado se haga responsable"

En diálogo con el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, Wodzislawski subrayó que la conmemoración no solo busca recordar el crimen, sino también proyectar su significado hacia el presente. “Hacemos memoria”, remarcó.

Por otro lado, explicó que este año el acto incorpora, además del homenaje artístico impulsado por la ciudadanía, una dimensión de exigencia política. “Decidimos plantear las cosas que no se han cumplido de esas sentencias para que el Estado uruguayo se haga responsable de cumplirlas”.

En ese sentido, hizo referencia a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado uruguayo por su actuación en casos vinculados al terrorismo de Estado, como el caso Gelman y el d elas muchachas de abril. Según indicó, si bien hubo avances judiciales —como la condena definitiva en 2025 al exmilitar Juan Rebollo por los asesinatos—, persisten deudas sustantivas. “En ese caso conocimos la verdad y se dictó una condena”, señaló, pero advirtió que otros responsables fallecieron sin sentencia.

Para la entrevistada, el principal pendiente continúa siendo la búsqueda de personas desaparecidas. “Encontrar a los desaparecidos, buscar de verdad, investigar de verdad para encontrar a los desaparecidos”, afirmó, y remarcó que la desaparición forzada es un delito permanente: “Es un crimen que se sigue cometiendo hoy, se está cometiendo en este preciso instante”. En esa línea, sostuvo que el Estado mantiene responsabilidad actual por los casos aún sin resolver.

Los desafíos de sostener la memoria

La entrevistada también reflexionó sobre los desafíos de sostener la memoria a lo largo del tiempo. Indicó que, pese al esfuerzo de familiares y organizaciones, el conocimiento social sobre estos hechos sigue siendo insuficiente. “Siempre te encontrás con alguien que te dice: ‘yo no sabía nada de este crimen’”, expresó, y consideró que esa falta de conocimiento obliga a redoblar las acciones de difusión.

Asimismo, vinculó la persistencia de la impunidad con problemáticas contemporáneas. “Estoy convencida de que la impunidad que permea la sociedad hoy […] es una de las causas de la violencia y las injusticias que todavía existen”, sostuvo, al tiempo que mencionó situaciones actuales que, a su entender, reflejan déficits en materia de derechos humanos.

Finalmente, rechazó las comparaciones que tienden a equiparar la violencia estatal con acciones de grupos armados, y enfatizó la especificidad del terrorismo de Estado. “Una cosa es el terrorismo de Estado […] y otra cosa son acciones de grupos”, indicó, subrayando el carácter sistemático y coordinado de la represión ejercida desde el aparato estatal.