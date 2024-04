Cosse aseguró que el FA impulsará una nueva forma de gobernar

“No puede ser que pasen los años y la pobreza infantil no solo se estanque sino que crezca. Tenemos que tomar eso, tenemos que encontrar la forma. Mi opinión es que la forma es con medidas técnicas concretas pero sobre todo con una fuerte y articulada presencia territorial”, agregó.

Cosse habló de la inseguridad

Al referirse a la situación de la seguridad recalcó que “cuando el Frente sea gobierno, deberá tomar de una vez por todas una concepción integral de la ciudadanía. Y desplegar una batería de medidas, retornar al camino serio y respetable de llevar adelante una verdadera política de control de activos que es la base del negocio de los delincuentes y del narcotráfico. Llevar adelante una fuerte política de control de la carretera, no para controlar que alguien se está trayendo un kilo de arvejas o lo que fuera. Lo que hay que controlar es el problema. No que la gente vaya a buscar un poco de comida. Control de lavado de activos, control de las fronteras y de vuelta, presencia territorial articulada”.

Carolina Cosse expresó su convencimiento de que esa “es la nueva forma de gobernar que impone este siglo y que necesita el Uruguay para que salgamos de verdad con un rumbo compartido todas las uruguayas y los uruguayos juntos recuperando nuestro derecho al presente. Y recuperado el derecho al presente, tenemos que tener el derecho al futuro”.

“Y el futuro puede ser muchas cosas, pero les puedo decir lo que no es. Un país que en cuatro años crece casi un 3% y que en cuatro años tiene 50.000 pobres más no tiene derecho al futuro. El que crece con la pobreza, no está defendiendo lo que es tener derecho al futuro. Necesitamos construir ese derecho al futuro. Necesitamos construirlo con un futuro con trabajo para poder dedicarnos a la gran asignatura pendiente del Uruguay que es el trabajo del futuro. Necesitamos tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Generar trabajo para sostener la estructura social, para recomponerla, para sanarla. Tenemos parte de la sociedad que está herida. Tenemos que sanar esa sociedad. Sanarla con trabajo, con presencia territorial, con salud. Con certezas. Sin improvisar. Para poder consolidar un rumbo en el trabajo”, destacó la candidata del Frente Amplio..

E programa del FA

Por último recordó que el Frente Amplio ha sido siempre un partido con programa “y cuando ha llegado a los gobiernos, departamentales o nacionales, cumplimos nuestro programa”.

"Nuestro programa no es un adorno. No es un compromiso para cumplir. Nuestro programa es lo que tuvieron a lograr desde la historia. Artigas no lo logró solo. Varela no lo logró solo. Nuestros gobiernos del Frente América lo lograron solos. Lo lograron con un proceso colectivo. El programa es el proceso colectivo que nos da la certeza. Porque nosotros en vez de aceptar que el futuro se quede en piedra y que no se puede cambiar, no nos resignamos a que la realidad no se puede cambiar. La realidad se puede cambiar. Y nosotros, colectivamente, escribimos en el programa cómo queremos que sea la realidad. Ni más ni menos que eso”, concluyó.