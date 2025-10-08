Cosse llamó a reinstalar la comisión bicameral femenina y a aprobar en 2026 la ley de paridad

La vicepresidenta defendió que la política siga siendo el ámbito donde se resuelven los problemas de la democracia y subrayó que lograr igualdad sustantiva entre mujeres y hombres hará “el mundo un lugar menos duro para vivir y para crecer”.

Presencia internacional

El encuentro reunió también a referentes internacionales. Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, destacó que con la paridad “se amplía la agenda, se fortalece la democracia y se refuerza la justicia”. Ana Güezmes, de la Cepal, advirtió que la desigualdad de género es estructural y que Uruguay, pese a su historial pionero, se ha rezagado respecto a otros países de la región.

Por su parte, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, recordó que “hablar de mujeres en política es hablar de una lucha larga e inconclusa” y llamó a medidas afirmativas, voluntad política real y reformas institucionales para desmontar estereotipos y atender la sobrecarga de cuidados que enfrentan las mujeres.

En la apertura, la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, lanzó una pregunta que atravesó la jornada ¿cómo explicar que un país históricamente vanguardista se haya estancado en materia de paridad de género?

El cierre estuvo a cargo de Cosse, quien insistió en que el debate sobre la paridad debe encararse con responsabilidad y perspectiva de futuro: “La política es la mejor manera que encontramos para resolver las cosas en democracia. Hay que trabajar con tiempo y tranquilidad”.