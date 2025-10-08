Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Mujeres en política

Cosse llamó a reinstalar la comisión bicameral femenina y a aprobar en 2026 la ley de paridad

En el “Encuentro Mujeres en Política”, realizado en el Palacio Legislativo, Cosse aseguró que el debate debe darse con tiempo y sin presiones electorales.

 FocoUy
En el “Encuentro Mujeres en Política”, realizado en el Palacio Legislativo, la vicepresidenta Carolina Cosse aseguró que el debate debe darse con tiempo y sin presiones electorales. ONU Mujeres, Cepal e Inmujeres coincidieron en la urgencia de avanzar hacia una democracia paritaria.

Mujeres en política

El Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo fue escenario este martes del “Encuentro Mujeres en Política”, una instancia de reflexión sobre los desafíos de la representación femenina en Uruguay. Allí, la vicepresidenta Carolina Cosse planteó la necesidad de reinstalar la comisión bicameral femenina y de votar el año próximo una ley de paridad.

“Va a haber que trabajar mucho y vamos a necesitar ayuda, pero debe concretarse con tiempo, lejos del año electoral y con una reflexión profunda”, afirmó. Cosse expresó confianza en que la comisión bicameral —que en el pasado reunió a legisladoras de distintos partidos— vuelva a funcionar como espacio común. “Nacerá igual o distinta, pero lo que no puede ser es que estemos separadas. Lo que tenemos por delante es mucho más grande que nosotras mismas”, sostuvo.

La vicepresidenta defendió que la política siga siendo el ámbito donde se resuelven los problemas de la democracia y subrayó que lograr igualdad sustantiva entre mujeres y hombres hará “el mundo un lugar menos duro para vivir y para crecer”.

Presencia internacional

El encuentro reunió también a referentes internacionales. Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, destacó que con la paridad “se amplía la agenda, se fortalece la democracia y se refuerza la justicia”. Ana Güezmes, de la Cepal, advirtió que la desigualdad de género es estructural y que Uruguay, pese a su historial pionero, se ha rezagado respecto a otros países de la región.

Por su parte, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, recordó que “hablar de mujeres en política es hablar de una lucha larga e inconclusa” y llamó a medidas afirmativas, voluntad política real y reformas institucionales para desmontar estereotipos y atender la sobrecarga de cuidados que enfrentan las mujeres.

En la apertura, la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, lanzó una pregunta que atravesó la jornada ¿cómo explicar que un país históricamente vanguardista se haya estancado en materia de paridad de género?

El cierre estuvo a cargo de Cosse, quien insistió en que el debate sobre la paridad debe encararse con responsabilidad y perspectiva de futuro: “La política es la mejor manera que encontramos para resolver las cosas en democracia. Hay que trabajar con tiempo y tranquilidad”.

Dejá tu comentario

