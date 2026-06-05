Volvió la bancada bicameral femenina: Obaldía contó qué acordaron las legisladoras

La legisladora recordó que durante la vicepresidencia de Beatriz Argimón "hubo un intento" de reimpulsar el espacio, aunque no logró consolidarse. “Empezó como empezó ayer pero no se logró que creciera, y ojalá que nosotros podamos sostener este proyecto”, señaló. En ese sentido, expresó su confianza en el papel que desempeñará la actual vicepresidenta, Carolina cosse: “Creo que la vicepresidencia de Carolina le va a poner muchísimo empeño para que realmente vuelva”.

Consultada sobre las condiciones necesarias para que el espacio se mantenga activo durante todo el período, Obaldía consideró que el desafío pasa por construir acuerdos sin reproducir esquemas tradicionales. “Depende de que sepamos hilar pero sin volver al esquema tradicional. Las mujeres hemos sido buenas a la hora de la historia en generar mallas, redes en general", señaló.

Consensos y compromisos de la bancada

Obaldía detalló que durante la reunión existió consenso sobre la necesidad de recuperar la BBF y afirmó que se trata de una herramienta que ha sido reconocida internacionalmente. “Es absolutamente necesaria la posibilidad de reactivar la bancada bicameral femenina, que para nosotros es un motivo de orgullo, no doméstico, un motivo de orgullo internacional”, indicó.

La legisladora recordó además que la senadora Constanza Moreira destacó durante la instancia el prestigio que este ámbito ha alcanzado en distintos foros internacionales. Según Obaldía, la bancada ha sido “extremadamente bien valorada” como un instrumento original para generar acuerdos entre representantes de distintos partidos en temas vinculados a los derechos de las mujeres.

“Es una fortaleza de Uruguay, histórica, a nivel nacional e internacional, y una herramienta valiosa que hay que volver a usar”, afirmó.

Sobre los compromisos concretos asumidos en la primera reunión, explicó que se definió una agenda inicial de trabajo, aunque aclaró que cada legisladora deberá evaluar posteriormente el margen de acción dentro de su sector político.

“Ayer nos comprometimos a empezar a trabajar, y uso la palabra compromiso con cuidado. Lo que ayer se marcó fue una agenda para empezar a trabajar temas comunes, en la que estuvimos todas de acuerdo, pero que ahora, cuando pongamos en funcionamiento, cada una verá hasta dónde puede llegar con cada uno de sus sectores y qué dificultades puede tener”, explicó.

El primer tema acordado fue la violencia digital, una problemática que Obaldía considera cada vez más relevante para la participación política de las mujeres.

La legisladora señaló que recientemente abordó el asunto en Ciudad de México y aseguró que las experiencias recogidas muestran una realidad compartida por parlamentos de América Latina, el Caribe y Europa.

“Se está utilizando lo digital para generar algo que Barrán llamaría el disciplinamiento a las mujeres”, afirmó. Según explicó, los ataques y campañas de odio en entornos digitales terminan desalentando la participación pública y política femenina.

“Se empieza a trabajar desde la violencia digital, de tal modo, con tanta violencia y con tal mecanismo de odio, que muchas mujeres que habían empezado a participar y que tenían decidido asumir, han sido taladas, por decirlo así, desde la aparición del mecanismo de la violencia digital”, señaló.

Por esa razón, consideró que el abordaje de este fenómeno deberá ocupar un lugar prioritario en la agenda de la bancada. “Es una batalla cultural que tenemos que dar”.

"Un momento bien interesante"

La diputada destacó además algunos cambios que considera significativos en la actual integración parlamentaria. Mencionó el caso de Flores, que por primera vez cuenta con una diputada, y el de Río Negro, donde las dos bancas de la Cámara de Representantes están ocupadas por mujeres.

Para Obaldía, la nueva composición del Parlamento reúne a legisladoras con experiencia en la BBF y a otras que conocen su trayectoria a través de investigaciones, textos o referencias históricas. “Es un momento bien interesante”, resumió.

No obstante, advirtió que la construcción de acuerdos requerirá diálogo y comprensión de las diferencias existentes entre los partidos políticos. “Habrá que hilar e hilar con mucho respeto, porque cada partido tiene ante estas situaciones posiciones bien diferentes”, sostuvo.