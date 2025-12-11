Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lou Rinaldi |

Mano a mano

Cosse se reunió con el embajador de EEUU en Uruguay

La vicepresidenta Cosse recibió al Embajador Rinaldi (EEUU) en visita protocolar. Se intercambiaron presentes y se destacaron los objetivos de la misión.

Cosse junto al embajador de EEUU.

Cosse junto al embajador de EEUU.

 Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
Durante el encuentro, la vicepresidenta Cosse dio la bienvenida al Embajador, un empresario uruguayo-estadounidense, y se procedió a un intercambio de presentes entre ambos.

El Embajador Rinaldi, en su reciente arribo al país, había expresado que su labor en Uruguay se centrará en la promoción de los intereses de Estados Unidos en tres ejes principales. Rinaldi señaló que su trabajo estará orientado a “fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región.”

"Hoy tuve el gusto de reunirme con la Vicepresidenta @CosseCarolina para tratar temas de cooperación bilateral, incluyendo vuelos directos entre y el programa de exención de visas", dijo Rinaldi.

"También queremos celebrar la primera reunión del grupo de amistad entre EE.UU. y Uruguay. Fue un placer para mi conocer de primera mano las prioridades del gobierno de Uruguay", destacó el Embajador luego de su primera visita oficial con la Vicepresidenta en el Palacio Legislativo.

Quién es Lou Rinaldi

Según una entrevista brindada por el empresario a El Observador en 2019, Rinaldi nació en Italia y emigró a Uruguay cuando tenía cuatro años junto a su familia. Vivió en condiciones precarias junto a sus padres y seis hermanos en una casa de Colón y luego se mudó a Melilla.

Según comentó, es mecánico tornero egresado de la UTU y a los 19 años se mudó a Estados Unidos, donde comenzó trabajando como albañil y luego montó una empresa de construcción

