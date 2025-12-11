Cosse se reunió con el embajador de EEUU en Uruguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/usembassyMVD/status/1999141212817617393&partner=&hide_thread=false “Hoy tuve el gusto de reunirme con la Vicepresidenta @CosseCarolina para tratar temas de cooperación bilateral, incluyendo vuelos directos entre y el programa de exención de visas. También queremos celebrar la primera reunión del grupo de amistad entre EE.UU. y Uruguay.… pic.twitter.com/yo6UOT3Muw — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) December 11, 2025

"Hoy tuve el gusto de reunirme con la Vicepresidenta @CosseCarolina para tratar temas de cooperación bilateral, incluyendo vuelos directos entre y el programa de exención de visas", dijo Rinaldi.

"También queremos celebrar la primera reunión del grupo de amistad entre EE.UU. y Uruguay. Fue un placer para mi conocer de primera mano las prioridades del gobierno de Uruguay", destacó el Embajador luego de su primera visita oficial con la Vicepresidenta en el Palacio Legislativo.

Quién es Lou Rinaldi

Según una entrevista brindada por el empresario a El Observador en 2019, Rinaldi nació en Italia y emigró a Uruguay cuando tenía cuatro años junto a su familia. Vivió en condiciones precarias junto a sus padres y seis hermanos en una casa de Colón y luego se mudó a Melilla.

Según comentó, es mecánico tornero egresado de la UTU y a los 19 años se mudó a Estados Unidos, donde comenzó trabajando como albañil y luego montó una empresa de construcción