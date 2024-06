Cosse: "Vivimos una situación de violencia y de inseguridad como nunca antes habíamos visto"

Asimismo, consideró que el país enfrenta “una situación de violencia y de inseguridad como nunca antes habíamos visto”. No obstante, aclaró que el problema “no lo va a solucionar una persona, no lo va a solucionar un partido, no va a haber una receta mágica”. En ese sentido, planteó que es necesario crear una “estrategia” para “disminuir la violencia, disminuir la desigualdad y aumentar la convivencia”.