Cosse: "Ya es hora que una mujer llegue a la presidencia de la República"

“Vamos a volver”, exclamó Cosse ante el grito generalizado de los asistentes que la aclamaban al grito de : ”Presidenta, presidenta”.

“Ya es hora en esta etapa histórica que una mujer llegue la presidencia de la República”, exclamó Carolina en un momento emotivo en que agradeció a los militantes del interior, a los Comité de Base, y a los más de 30 sectores que la acompañan además de muchos independientes. “El Frente Amplio puede hacer historia y lograr que una mujer del progresismo sea la próxima presidente de la República”.

Carolina aseguró que las únicas encuestas que valen son las urnas, y es por eso que “si todos hacemos lo que tenemos que hacer”, vamos a ganar “Estamos a una semana de hacer historia”, recalcó.

Las principales frases de Carolina Cosse

“Vamos a volver, vamos a volver y depende enteramente de nosotros. Porque, como decía Artigas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos”.

”Hay dos caminos posibles en este año de decisión. Un camino progresista y otro que continúa con el retroceso, un camino conservador. Y este gobierno es conservador, es muy fácil darse cuenta que este gobierno es conservador y de retroceso si uno lo compara con los enormes avances de verdad que tuvo el Uruguay durante los gobiernos del Frente Amplio”.

”No hay sonrisa ni selfie que pueda disimular lo conservador que es este gobierno. Es un gobierno que ha comunicado muy bien, pero que ha sido muy malo transformando la realidad. Es un gobierno que ha dedicado una enorme cantidad de energía y de tiempo a tapar los propios escándalos que se autogeneran en vez de gobernar. Es un gobierno que ha sido fuerte con los débiles y débil con los fuertes”.

”Este gobierno ha sido fuerte con los trabajadores cuando baja sus salarios y se organizan para protestar pacíficamente los reprimen. Ha sido fuerte con las ollas populares, persiguiéndolos, quitándoles el apoyo. Pero si hay fundaciones amigas, entonces no es tan fuerte. Ha sido fuerte con los jubilados cuando les baja la jubilación. Ha sido fuerte con la educación cuando le baja el presupuesto y cuando impide que los docentes participen en los ámbitos naturales de participación. No ha sido tan duro, no ha sido tan duro con los narcos que campean en los barrios, ni ha sido tan duro, ni ha sido tan duro con los empresarios que financian la ruta de la droga y que lavan dinero”.

”En nuestro próximo gobierno, le vamos a destinar el 6% del PBI a la educación y el 1% del PBI a la ciencia y vamos a hacer la inversión más grande de la historia en ciencia y tecnología”.

Tenemos que volver porque este Uruguay no aguanta más años de gobierno conservador, este gobierno débil y suave con los poderosos, este gobierno que le hizo decretos a medida a las tabacaleras después de que nuestro gobierno, liderado por Tabaré, llevaron adelante la política de salud y le dejó un legado al mundo en el cual quedó como lección que nunca se puede anteponer ninguna política comercial al derecho de los pueblos a tener salud.