Costa Bonino: "El narcotráfico siempre busca financiar candidatos"

La democracia en riesgo

En este contexto de cuestionamientos sobre el financiamiento político y las posibles conexiones con actores ilícitos, Caras y Caretas dialogó con Luis Costa Bonino, doctor en Ciencia Política y reconocido estratega electoral con experiencia internacional. Costa Bonino analizó la vulnerabilidad del sistema político uruguayo ante la infiltración del narcotráfico y subrayó la necesidad de establecer controles rigurosos sobre el origen de los fondos de las campañas. También se refirió a los riesgos que supone para la democracia desconocer quiénes están detrás del financiamiento y mencionó casos específicos, como el del candidato Andrés Ojeda, cuyo elevado gasto de campaña despertó sospechas.

En su opinión, ¿qué tan extendida está la problemática del financiamiento irregular en las campañas políticas en Uruguay?

La dimensión del financiamiento irregular de las campañas electorales en Uruguay, y en cualquier país, es difícil de determinar si no hay sistemas sólidos y eficaces de control del financiamiento de los candidatos. En Uruguay no lo hay. Y me parece importante subrayar que es mucho más importante controlar el financiamiento de candidatos y campañas que la financiación de los partidos en sí mismos. El narcotráfico siempre busca financiar candidatos, porque le permite controlar la política por lo alto y de manera simple y confidencial. Los partidos son estructuras colectivas y complejas. Pero el principio sería: si en un país hay narcotráfico, no puede no haber un riguroso control del origen de los fondos de candidatos y campañas.

¿Cree que existe una vigilancia adecuada sobre los fondos que manejan los partidos? En sus publicaciones menciona que hay un candidato que estaría gastando "decenas de millones de dólares" con un origen incierto…

El caso de Andrés Ojeda fue muy notorio desde el principio de las campañas hacia las elecciones internas de los partidos. En ese momento ya tenía enormes circuitos de gigantografías con su foto, algo que no tenía nadie más. Son elementos de campaña que tienen un costo inmenso. Mucho más llamativo todavía en un candidato "nuevo". El caso de Ojeda fue el ejemplo más notorio en este proceso electoral de un gasto de campaña fuera de escala. Por lo mismo se hizo mucho más visible y más fácil de cuantificar, en grueso, el dinero que estaba en juego. El general Guido Manini Ríos estimó ese gasto en "decenas de millones de dólares".

¿Y qué compromisos podría haber detrás de esos fondos?

En el caso de Ojeda, donde hay un gasto de campaña desmesurado, hay también un problema general para el país y su democracia, cualquiera sea el origen de los fondos. Porque si los aportes provienen de grandes empresarios, de emprendimientos legítimos, pero que aportan una cantidad muy grande de dinero, siempre hay compromisos, implícitos o explícitos, de devolución de favores, que hacen que esos candidatos, de llegar al gobierno de un país, no gobiernen en beneficio de la sociedad, sino en beneficio de sus aportantes. Por eso no sólo hay que conocer el origen de los fondos de las campañas, sino que se deben establecer límites a la cantidad de dinero que quienes aportan hacen a los candidatos.

¿Podría profundizar en qué riesgos supone para la democracia que los ciudadanos desconozcan el origen del financiamiento de estas campañas?

La falta de transparencia en la financiación de candidatos y campañas tiene el riesgo permanente de desviar las lealtades y compromisos de los candidatos y posibles gobernantes, desde la sociedad a las personas que aportan el dinero para las campañas. Algo que ya es muy grave para la democracia y para la sociedad de un país. Pero hay que saber que en los países donde hay narcotráfico, y en Uruguay, se han descubierto contenedores con toneladas de cocaína que salen desde el puerto de Montevideo a Europa. Siempre el narcotráfico va a tratar de conquistar el poder político y ponerlo a su servicio. Una vez que el narcotráfico controla el poder político, ya es demasiado tarde para recuperar la democracia, la seguridad y el bienestar de un país.

¿Qué tanto peso tiene hoy el narcotráfico en el escenario político uruguayo?, ¿hay indicios de que el narcotráfico esté financiando campañas o infiltrándose en las estructuras partidarias?

El peso que pueda tener hoy el narcotráfico en el escenario político uruguayo se debe estudiar y prevenir con un trabajo cuidadoso de inteligencia, que está lejos de lo que yo o cualquier otro simple observador pueda ver. Lo que es clarísimo es que debe prevenirse. Y de la misma manera que si yo quiero hacer una transferencia bancaria de diez millones de dólares, me piden documentación, se investiga y se chequea el origen de los fondos, hay que estar alerta con los gastos excesivos de campaña. Porque no todos los gastos excesivos de campaña están financiados por narcos, pero sí generalmente las campañas financiadas por narcos tienen gastos excesivos de campaña.

Teniendo en cuenta que usted ha trabajado en varias campañas internacionales, ¿cómo compararía la situación del financiamiento electoral en Uruguay con otros países en los que ha participado?

Yo no podría comparar el Uruguay con otras realidades que conozco, porque me falta información precisa sobre Uruguay. En México ocurre en muchísimos lugares que candidatos y partidos abandonan sus objetivos políticos, especialmente en elecciones locales, porque no pueden competir con el poder económico inmenso del narco. En otros países en donde he trabajado, por ejemplo Francia, es muy claro de dónde proviene el dinero de las campañas, por lo menos en las que yo he trabajado, y no hay ambigüedades ni dudas. En Europa, en algunos casos, la sombra que amenaza las campañas son los aportes de líderes o fuerzas extranjeras.

¿Qué impacto cree que pueden tener las sospechas acerca del financiamiento de ciertos candidatos en la percepción del electorado y en los resultados electorales?

Sobre el impacto o influencia que pueda tener este tema en los electores, soy bastante escéptico. Es un tema que interesa y alarma a la gente más informada y más politizada, e interesa bastante menos a la gente menos informada, que son con mucha frecuencia quienes definen, en última instancia, el destino de las elecciones.

Cambiando de tema, ¿qué opinión le merece la irrupción del comunicador español Javier Negre en la campaña electoral de Uruguay? Vi que se refirió a él mediante un posteo enigmático en su cuenta de X.

Javier Negre es un provocador profesional, ligado al neofascismo español, que llegó como parte del operativo de final de campaña de Andrés Ojeda, cuyo objetivo es generar escándalo, tomar el centro del debate de campaña, polarizar con Orsi para maximizar su visibilidad y alterar el clima de campaña en un momento de decisión final de una parte estratégica del electorado. El Frente Amplio no debería entrar en la provocación de la campaña de Ojeda, que ahora se victimiza, debería ignorarlo lo más posible, y debería impedirle a Negre el acceso a cualquier evento, esté o no Yamandú Orsi, donde quiera venir a provocar. Javier Negre es la Romina Celeste del final de la campaña.