PARLAMENTO

Crean comisión especial para designar a un nuevo Comisionado Parlamentario

El puesto de Comisiado Parlamentario para el Sistema Penitenciario quedó vacante tras la designación de Juan Miguel Petit como integrante de la INDDHH.

La Asamblea General del Parlamento votó afirmativamente este martes la moción por la que se crea una Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario. Este puesto, ocupado por casi una década por Juan Miguel Petit, quedó vacante luego de que este último fuera designado como integrante del directorio de la INDDHH.

La Comisión estará integrada por los siguientes Legisladores: Graciela Barrera, Pablo Inthamoussu, Tatiana Antúnez, María Inés Obaldia, Alejandro Zavala, Betiana Díaz, Daniel Borbonet y Blanca Rodríguez (Frente Amplio), Luis Alberto Heber, Carlos Camy, Pablo Abdala y Juan José Olaizola (Partido Nacional), Felipe Schipani y Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Gustavo Salle (Identidad Soberana),Gerardo Sotelo (Partido Independiente), y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto).

La salida de Petit de la oficina del Comisionado Parlamentario

El pasado martes, la Asamblea General del Parlamento aprobó este martes la designación de Petit como nuevo integrante del Consejo Directivo de la Inddhh. De 117 legisladores presentes, Petit obtuvo 114 votos, mientras los tres restantes fueron en blanco. Su postulación contó con los votos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y del diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

Petit, quien se desempeñó como comisionado parlamentario para el sistema penitenciario entre 2016 y 2025, fue propuesto por legisladores de distintos partidos políticos: Robert Silva, Tabaré Viera, Pedro Bordaberry, Pablo Abdala, Martín Lema y Bettiana Díaz Rey. Además, su candidatura fue impulsada de forma expresa por Sotelo.

