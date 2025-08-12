La Asamblea General del Parlamento votó afirmativamente este martes la moción por la que se crea una Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario. Este puesto, ocupado por casi una década por Juan Miguel Petit, quedó vacante luego de que este último fuera designado como integrante del directorio de la INDDHH.
Crean comisión especial para designar a un nuevo Comisionado Parlamentario
