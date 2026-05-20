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Política parque | Orsi | Logística

Autosustentable

Se inauguró parque logístico en Canelones con una inversión de 18 millones de dólares

El presidente Yamandú Orsi y autoridades privadas inauguraron el complejo en la ruta 101, que estrena un centro de distribución robótico de Farmashop y proyecta un depósito fiscal.

Parque logístico en Canelones

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El corredor logístico de la ruta 101 consolidó un nuevo hito con la inauguración oficial del Parque Logístico Zentra, un complejo de 16 hectáreas ubicado en el kilómetro 32, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El proyecto, que demandó una inversión privada de 18 millones de dólares en su primera etapa, destaca por su infraestructura de vanguardia, su enfoque autosustentable y su capacidad combinada para el comercio exterior y la distribución nacional.

El acto de inauguración contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien resaltó el valor de las fortalezas institucionales del país para atraer este tipo de capitales que dinamizan el empleo. "Tenemos fortalezas que vienen de lejos, que tienen que ver con la seguridad jurídica y la estabilidad", señaló el mandatario, al tiempo que reafirmó el compromiso del Estado en ser más ágil y desburocratizar los procesos para acompañar el ritmo de la inversión privada. Orsi recordó, además, que el desarrollo de este polo logístico estratégico comenzó a gestarse durante sus gestiones previas en la Intendencia de Canelones.

Infraestructura del futuro y apuesta sustentable

El director de Zentra, Germán Soler, definió al complejo como una apuesta concreta al Uruguay productivo, bajo estándares internacionales de construcción. El parque se diferencia en el mercado por estar concebido como una infraestructura autosustentable, equipada con un sistema de paneles solares que le permite generar su propia energía eléctrica.

"Para Uruguay, contar con una estructura logística de primer nivel no es opcional, es un deber y una condición de crecimiento", afirmó Soler. De cara a las próximas etapas, el ejecutivo adelantó que Zentra ya avanza en la construcción de un depósito fiscal (DAP) de 8.000 metros cuadrados, diseñado específicamente para el almacenamiento de mercaderías en tránsito.

Farmashop estrena centro de distribución robótico

El principal hito operativo de esta inauguración es la apertura del nuevo centro de distribución de Farmashop. La firma ocupa una nave de 10.000 metros cuadrados dentro del parque, con una proyección de expansión que prevé duplicar esa superficie a 20.000 metros cuadrados.

Martín Sorrosal, gerente general de Farmashop —compañía que emplea a más de 2.500 colaboradores y mueve más de 30 millones de unidades anuales—, explicó que esta mudanza representa una fuerte apuesta a la innovación y la eficiencia en el país. La nueva planta incorpora tecnología AutoStore, un sistema automatizado mediante robots que optimiza el almacenamiento y la preparación de pedidos, complementado con un estricto control de temperatura. Asimismo, la operación se convierte en la primera del sector en Uruguay en contar con la certificación internacional HESQ (salud, ambiente, seguridad y calidad).

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