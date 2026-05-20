El corredor logístico de la ruta 101 consolidó un nuevo hito con la inauguración oficial del Parque Logístico Zentra, un complejo de 16 hectáreas ubicado en el kilómetro 32, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El proyecto, que demandó una inversión privada de 18 millones de dólares en su primera etapa, destaca por su infraestructura de vanguardia, su enfoque autosustentable y su capacidad combinada para el comercio exterior y la distribución nacional.
Autosustentable
Se inauguró parque logístico en Canelones con una inversión de 18 millones de dólares
El presidente Yamandú Orsi y autoridades privadas inauguraron el complejo en la ruta 101, que estrena un centro de distribución robótico de Farmashop y proyecta un depósito fiscal.