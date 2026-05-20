Se inauguró parque logístico en Canelones con una inversión de 18 millones de dólares

"Para Uruguay, contar con una estructura logística de primer nivel no es opcional, es un deber y una condición de crecimiento", afirmó Soler. De cara a las próximas etapas, el ejecutivo adelantó que Zentra ya avanza en la construcción de un depósito fiscal (DAP) de 8.000 metros cuadrados, diseñado específicamente para el almacenamiento de mercaderías en tránsito.

Farmashop estrena centro de distribución robótico

El principal hito operativo de esta inauguración es la apertura del nuevo centro de distribución de Farmashop. La firma ocupa una nave de 10.000 metros cuadrados dentro del parque, con una proyección de expansión que prevé duplicar esa superficie a 20.000 metros cuadrados.

Martín Sorrosal, gerente general de Farmashop —compañía que emplea a más de 2.500 colaboradores y mueve más de 30 millones de unidades anuales—, explicó que esta mudanza representa una fuerte apuesta a la innovación y la eficiencia en el país. La nueva planta incorpora tecnología AutoStore, un sistema automatizado mediante robots que optimiza el almacenamiento y la preparación de pedidos, complementado con un estricto control de temperatura. Asimismo, la operación se convierte en la primera del sector en Uruguay en contar con la certificación internacional HESQ (salud, ambiente, seguridad y calidad).