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Política

Senado

Cruce entre Ojeda y Cosse por un audio del ex presidente Lacalle Pou

"Nadie censura nada acá, todos hemos luchado por la libertad de expresión, esta es la casa de la democracia", respondió enfática la vicepresidenta.

Cosse y Ojeda se cruzaron en el Senado.

Cosse y Ojeda se cruzaron en el Senado.
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El Parlamento desde hace un buen tiempo es un "campo de batalla" entre oficialismo y oposición. Este martes durante la sesión del Senado el senador colorado Andrés Ojeda tuvo un cruce con la vicepresidenta, Carolina Cosse, luego de reproducir un audio del expresidente Luis Lacalle Pou.

"Me parece bien importante hablar del batllismo, del Estado y del Uruguay moderno", manifestó el legislador y allí con su celular reprodujo el audio, que amplificó a través del micrófono que tienen en la cámara cada uno de los legisladores. "Hay que terminar de una vez por todas con esos negros y blancos de que la presencia del Estado atenta contra la libertad. Me atrevo a decir que el Estado a veces es el único que puede hacerle piecito", manifestaba el exmandatario en el tramo elegido por el secretario general del Partido Colorado.

Cosse le cortó el micrófono

Ante esto, Cosse lo interrumpió y le cortó el micrófono a Ojeda. "No corresponde lo que usted está haciendo, no puede hablar otra persona que no sea senador, disculpe, pero no corresponde senador", expresó la vicepresidenta.

Tras esto, Ojeda sostuvo que no había "ningún impedimento reglamentario de utilización", a lo que Cosse señaló que había "varios".

"El primero es que está usted en el uso de la palabra. Continúe y cierre con la alusión. Acá hablan las y los senadores, es lo que corresponde. Si usted va a usar algún material para soportar una explicación tiene que hablar antes con la mesa, eso es lo que dice el reglamento", continuó Cosse.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que no tenía que "pedirle permiso a la mesa" para pasar un material. "Ni me lo tienen que autorizar ni censurar previamente", afirmó.

"Nadie censura nada acá, todos hemos luchado por la libertad de expresión, esta es la casa de la democracia", respondió enfática la vicepresidenta.

Luego, Cosse explicó por qué le cortó el micrófono: "El tema de fondo no es el de solicitar autorización para hacer uso de un material de soporte, el tema de fondo es que en esta cámara se expresan con total libertad en el marco del reglamento las y los senadores. Si usted va a usar las palabras dichas por otro a través de un audio, lo puede hacer con buena voluntad. El reglamento permite que hablen senadores. Acá hablan y se escuchan senadores".

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