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Sociedad UTE | Consumo | récord

Superó el pico del 2 de julio

UTE registró nuevo récord de consumo eléctrico en la noche del lunes

El lunes 6 de julio a las 21:13, se registró un nuevo pico histórico de consumo de energía eléctrica de invierno, según reportó UTE.

UTE registró un nuevo pico de consumo en invierno.

UTE registró un nuevo pico de consumo en invierno.
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Por Redacción Caras y Caretas

UTE volvió a registrar un nuevo pico histórico de consumo invernal de energía eléctrica a las 21:13 del pasado lunes 6 de julio, con una demanda total de 2.384 MW, que superó el récord registrado en la noche del pasado jueves 2 de julio (2.362 MW).

Por segunda vez en los últimos días, UTE afrontó el abastecimiento de la alta demanda sin alteraciones en el servicio”, informó el organismo a través de X.

Fuentes renovables fueron clave ante alta demanda de energía eléctrica

“Quedó demostrada la robustez del sistema eléctrico nacional incluso con una demanda que se dio por encima del crecimiento vegetativo”, destacó el ente estatal en la comunicación.

De acuerdo con el organismo, el 97% de la energía generada en la noche del lunes provino de fuentes renovables: eólica, hidráulica, fotovoltaica y biomasa.

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