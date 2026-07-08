Partido Independiente presenta demanda civil contra OSE por Casupá

Mieres sostuvo que es el camino que les queda, además de estar abiertos a que otras organizaciones sociales y políticas puedan sumarse a esta demanda.

Valdomir sorprendido

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, dijo que está un poco sorprendido porque si se tiene en cuenta lo que pasó con este mismo proyecto con respecto al proyecto Arazatí, del que el Partido Independiente era parte del gobierno, tiene que conocer bien el proceso.

"Lo que se hace por parte de OSE es un llamado a licitación. El Ministerio de Ambiente va a tramitar en estos próximos meses todo lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental y, no es extraño que primero se haga la licitación, luego se hará la apertura de pliegos y la adjudicación a un consorcio que resulte efectivamente ganador o que sea el adjudicatario de esta licitación y, en paralelo corre lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental", explicó

Hace pocos días OSE lanzó la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá. En la conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, señaló que en la empresa estatal tienen la intención de trabajar con el Ministerio de Ambiente “para obtener la autorización ambiental previa en los últimos meses del año y, una vez obtenida esta autorización, recién ahí adjudicar la licitación”. Dijo que esperan que esto se haga sobre fin de año.