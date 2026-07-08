Orsi y el Pit-Cnt: los tres puntos clave que estuvieron arriba de la mesa

El 1% y la jornada laboral

El Pit-Cnt también insistió en la reunión en que quiere impulsar un impuesto al 1% más rico de la población y avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin reducción salarial. El presidente tomó nota, pero no se pronunció. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya ha dicho que no prevé que el gobierno impulse ninguna otra modificación impositiva durante la actual administración.

Orsi sí dijo que en la segunda mitad del año cabe esperar el envío de proyectos de ley vinculados a las conclusiones del Diálogo Social en materia de seguridad social.

Por otro lado, los sindicatos de las empresas públicas convocan a un paro de actividades este miércoles 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas y en contra de lo que aseguran son recortes en la plantilla de funcionarios. Doce sindicatos llaman a un paro que en algunos casos, como en UTE, OSE o El Correo, será de 24 horas, mientras que otros gremios paralizarán las actividades entre las 9 y las 13 horas.