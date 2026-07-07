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Entes del Estado paran este miércoles reclamando recursos en la Rendición de Cuentas

Durante el paro, los sindicatos de los entes marcharán por 18 de Julio hasta el Ministerio de Economía, donde se realizará un acto.

Paran los entes este miércoles.

Paran los entes este miércoles.

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La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), que agrupa a los sindicatos de las empresas públicas, realiza este miércoles 8 de julio un paro en reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas y en contra de lo que aseguran son recortes en la plantilla de funcionarios.

Durante el paro se realizará una movilización que, partiendo a las 9:30 desde Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia, recorrerá 18 de Julio hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se desarrollará el acto central.

"Nosotros tenemos 10 años de recorte", dijo a Caras y Caretas el dirigente de la MSCE y secretario general de la Federación Ancap (Fancap), Salvador Sprovieri. Recordó que desde hace 10 años "se vienen recortando vacantes, inversiones, y no tenemos un aumento real de salario".

"Básicamente estamos denunciando 10 años de recorte en la inversión pública", sostuvo.

Indicó que la movilización del miércoles es parte de un plan de movilización, que "va a seguir en agosto con una movida de todos los sindicatos públicos. Ahí se van a integrar la Administración Central, la enseñanza, judiciales. Está para resolver, pero es parte del plan hacia agosto".

Paro y movilización

Se trata de 12 organizaciones las que convocan a la movilización de este miércoles, las que dieron una conferencia de prensa al mediodía de este martes en la sede del Pit-Cnt.

En algunos casos, como UTE, OSE o El Correo, el paro será de 24 horas, mientras que otros organismos paralizan actividades entre las 9 y las 13 horas. Por su parte, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) adhiere a la medida, pero sin paro. Se trata de los bancos República, Hipotecario, de Seguros y la Agencia Nacional de Vivienda.

Reclaman más inversión pública “para que las cosas funcionen y haya desarrollo”.

Plantea también su oposición en “el tema de las tercerizaciones, donde el Estado es el principal precarizador del trabajo con contratación de empresas que suministran personal”.

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