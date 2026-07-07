"Estrictamente no se puede hablar de recorte", sostuvo Marcelo Abdala sobre Rendición de Cuentas

En ese sentido, el Pit-Cnt reiteró su iniciativa de aplicar una sobretasa del 1% en el IRPF a las personas de mayores ingresos y avanzar en un impuesto al patrimonio de las personas físicas más ricas. Según Abdala, esos recursos permitirían fortalecer las políticas destinadas a reducir la pobreza infantil.

Pit-Cnt y la eficacia

La central sindical también planteó la necesidad de mejorar la eficacia del sistema tributario mediante un mayor combate a la evasión fiscal y una revisión de las exoneraciones tributarias vigentes.

"Las necesidades establecidas en el Presupuesto están buenas, pero el asunto es cómo se financian. Hay que encontrar la manera", expresó Abdala, quien sostuvo que resulta necesario revisar de forma crítica el gasto tributario asociado a determinados beneficios fiscales.

Planteos de Orsi

Durante la reunión con Orsi, el Pit-Cnt también presentó otras prioridades vinculadas al desarrollo económico y el empleo. Entre ellas, reclamó políticas para generar más puestos de trabajo de calidad, fortalecer el papel de las compras públicas como herramienta de impulso a la producción nacional y otorgar un rol más activo a las empresas públicas en la promoción de proyectos de inversión.

Asimismo, la central sindical subrayó la necesidad de incrementar la inversión en educación, al considerar que constituye un factor clave para el desarrollo del país.

El planteo se produce mientras el Parlamento comienza el tratamiento de la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo. El proyecto prevé un gasto adicional de U$S 31 millones destinado a reforzar las transferencias sociales para niños de entre 0 y 3 años con el objetivo de reducir la pobreza infantil, además de incorporar otros U$S 50 millones ya previstos en el Presupuesto Nacional.